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13/12/2022

將藍隧道通車｜九巴／新巴開5條新線配合！往來將軍澳至大埔、荃灣、長沙灣及尖沙咀！一文睇晒新專營巴士班次、車程時間、收費！

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　將藍隧道及將軍澳跨灣連接路正式通車後，九巴及新巴即於首個工作日（12月12日）開辦5條新線配合，於星期一至五（公眾假期除外）繁忙時段提供服務，來往將軍澳至大埔、荃灣、長沙灣及尖沙咀，方便將軍澳居民出入！新路線投入服務首日，不少市民試搭新線，暫見交通暢順，認為新線可起分流作用，日後搭車返工更方便！即睇5條新專營巴士路線的班次、車程時間、收費！

 

（截圖自土木工程拓展署網頁）

 

【將藍隧道巴士】九巴96號線

起訖點：將軍澳康盛花園↔大埔工業邨

途經地點：寶林、坑口、將軍澳南、將藍隧道轉車站、大老山隧道轉車站、科學園、大埔中心、太和及大埔工業邨
服務時間：星期一至五（公眾假期除外）

［將軍澳康盛花園開出］07:15、07:45、17:45、18:15

［大埔工業邨開出］07:15、07:45、17:45、18:15

全段車程：38分鐘

全程收費：9.5元

 

【將藍隧道巴士】九巴290E號線

起訖點：將軍澳工業邨↔荃灣西站

途經地點：日出康城、百勝角、將藍隧道轉車站、黃大仙、葵涌及荃灣

服務時間：星期一至五（公眾假期除外）

［將軍澳工業邨開出］07:25、07:45

［荃灣西站開出］17:25、17:45

全段車程：25分鐘

全程收費：11.3元

 

【將藍隧道巴士】九巴298X號線

起訖點：坑口北將軍澳醫院↔長沙灣甘泉街

途經地點：坑口、日出康城、將藍隧道轉車站、觀塘繞道、新蒲崗、九龍城、旺角、太子、深水埗、長沙灣及荔枝角商貿區

服務時間：星期一至五（公眾假期除外）

［坑口（北）開出］07:30、07:50、08:10

［長沙灣（甘泉街）開］17:35、17:55、18:15

全段車程：29分鐘

全程收費：12.2元

 

【將藍隧道巴士】新巴790號線

起訖點：清水灣半島↔尖沙咀東麼地道

途經地點：日出康城、藍田交匯處巴士站、觀塘繞道、觀塘麗港城、九龍灣國際展貿中心、佐敦及尖沙咀

服務時間：星期一至五（公眾假期除外）

［清水灣半島開出］07:40、08:00、08:20

［尖沙咀麼地道開出］17:05、17:25、17:45

全段車程：60分鐘

全程收費：10.3元

 

【將藍隧道巴士】新巴795號線

起訖點：將軍澳工業邨↔長沙灣海達邨深旺道

途經地點：日出康城、藍田交匯處巴士站、觀塘麗港城、油麻地、旺角、美孚及長沙灣

服務時間：星期一至五（公眾假期除外）

［將軍澳工業邨開出］07:50、08:10

［長沙灣開出］18:05、18:20

全段車程：［將軍澳工業邨開出］80分鐘／［長沙灣開出］76分鐘

全程收費：13.4元

 

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