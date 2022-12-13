13/12/2022
將藍隧道通車｜九巴／新巴開5條新線配合！往來將軍澳至大埔、荃灣、長沙灣及尖沙咀！一文睇晒新專營巴士班次、車程時間、收費！
Yan Law
Yan Law
「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」
Senior Editor
將藍隧道及將軍澳跨灣連接路正式通車後，九巴及新巴即於首個工作日（12月12日）開辦5條新線配合，於星期一至五（公眾假期除外）繁忙時段提供服務，來往將軍澳至大埔、荃灣、長沙灣及尖沙咀，方便將軍澳居民出入！新路線投入服務首日，不少市民試搭新線，暫見交通暢順，認為新線可起分流作用，日後搭車返工更方便！即睇5條新專營巴士路線的班次、車程時間、收費！
（截圖自土木工程拓展署網頁）
【將藍隧道巴士】九巴96號線
起訖點：將軍澳康盛花園↔大埔工業邨
途經地點：寶林、坑口、將軍澳南、將藍隧道轉車站、大老山隧道轉車站、科學園、大埔中心、太和及大埔工業邨
服務時間：星期一至五（公眾假期除外）
［將軍澳康盛花園開出］07:15、07:45、17:45、18:15
［大埔工業邨開出］07:15、07:45、17:45、18:15
全段車程：38分鐘
全程收費：9.5元
【將藍隧道巴士】九巴290E號線
起訖點：將軍澳工業邨↔荃灣西站
途經地點：日出康城、百勝角、將藍隧道轉車站、黃大仙、葵涌及荃灣
服務時間：星期一至五（公眾假期除外）
［將軍澳工業邨開出］07:25、07:45
［荃灣西站開出］17:25、17:45
全段車程：25分鐘
全程收費：11.3元
【將藍隧道巴士】九巴298X號線
起訖點：坑口北將軍澳醫院↔長沙灣甘泉街
途經地點：坑口、日出康城、將藍隧道轉車站、觀塘繞道、新蒲崗、九龍城、旺角、太子、深水埗、長沙灣及荔枝角商貿區
服務時間：星期一至五（公眾假期除外）
［坑口（北）開出］07:30、07:50、08:10
［長沙灣（甘泉街）開］17:35、17:55、18:15
全段車程：29分鐘
全程收費：12.2元
【將藍隧道巴士】新巴790號線
起訖點：清水灣半島↔尖沙咀東麼地道
途經地點：日出康城、藍田交匯處巴士站、觀塘繞道、觀塘麗港城、九龍灣國際展貿中心、佐敦及尖沙咀
服務時間：星期一至五（公眾假期除外）
［清水灣半島開出］07:40、08:00、08:20
［尖沙咀麼地道開出］17:05、17:25、17:45
全段車程：60分鐘
全程收費：10.3元
【將藍隧道巴士】新巴795號線
起訖點：將軍澳工業邨↔長沙灣海達邨深旺道
途經地點：日出康城、藍田交匯處巴士站、觀塘麗港城、油麻地、旺角、美孚及長沙灣
服務時間：星期一至五（公眾假期除外）
［將軍澳工業邨開出］07:50、08:10
［長沙灣開出］18:05、18:20
全段車程：［將軍澳工業邨開出］80分鐘／［長沙灣開出］76分鐘
全程收費：13.4元
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情