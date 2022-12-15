  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王

15/12/2022

胡潤世界500強出爐！Meta跌出10大排名！馬斯克旗下Tesla只排第5？邊間美企蟬聯榜首？

#打工仔 #胡潤研究院 #胡潤世界500強 #企業市值 #蘋果 #微軟 #Alphabet #Google #亞馬遜雨林 #馬斯克 #Tesla #SpaceX #Twitter #健康集團 #強生 #埃克森美孚 #VISA #Meta #台積電 #騰訊 #阿里巴巴
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　繼《胡潤百富榜》之後，胡潤研究院早前公布了 2022 年《胡潤世界500強》，按照企業市值或估值排列出世界 500 強非國有企業。當中蘋果以 17 萬億元（人民幣）蟬聯榜首，但較去年榜單公佈時下跌3%，微軟憑市值 13 萬億元排名第二，Google 母企 Alphabet 今年更取代亞馬遜，高居第三位，亞馬遜則排名第四，單計這「世界四大巨頭」已佔《胡潤世界500強》企業總價值的 14%，實力強勁。

 

「世界四大巨頭」連續兩年價值達萬億美元

 

　　今年《胡潤世界500強》企業總價值為 340 萬億元，比去年下跌 19% 或 80 萬億元，相當於過去一年每日減少 2,200 億元。胡潤研究院表示，蘋果、微軟、亞馬遜和 Alphabet 是唯一連續兩年價值達萬億美元的公司，當中以蘋果公司抵禦全球經濟逆行的能力最好，僅下跌 3%，而亞馬遜受到通貨膨脹的影響，下跌了三分之一，Alphabet 則因廣告收入減少而下跌四分之一。

 

 

下一頁︰《胡潤世界500強》Top 10排名！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #胡潤研究院 #胡潤世界500強 #企業市值 #蘋果 #微軟 #Alphabet #Google #亞馬遜雨林 #馬斯克 #Tesla #SpaceX #Twitter #健康集團 #強生 #埃克森美孚 #VISA #Meta #台積電 #騰訊 #阿里巴巴

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk