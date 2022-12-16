換新鈔2022｜滙豐渣打中銀換新鈔懶人包︰幾時開始兌換？朝早特設專門換鈔時段！12.31起開放網上預約（附實用連結）

臨近農曆新年，換新鈔封利是乃指定動作，金管局昨日（15 日）宣布滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行（香港）將於 2023 年 1 月 5 日至 1 月 21 日提供新鈔及「迎新鈔」（即雖舊仍簇新的鈔票）供市民兌換。

為方便市民換鈔，3 間發鈔銀行將於 1 月 5 日（星期四）至 1 月 7 日（星期六）提早營業時間至 8am，而且各分行在 8am至 9am 特設專門換鈔時段，只提供換鈔服務。大家由 12 月 31 日（星期六）起，更可以於 3 間銀行的手機程式或網頁提前預約，有需要時也會向排隊輪候的市民派籌及安排分流。金管局提醒，市民毋須趕於服務開首數天前往銀行，銀行亦會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應。

滙豐銀行︰

● 由 12 月 31 日起可透過流動理財或滙豐香港網站預約指定日子到分行兌換新鈔套裝，每份套裝包括 100 張 $20 新鈔及 20 張 $50 新鈔，總值 $3,000。

● 分行將設特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝。如客戶未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」。

● 滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取

渣打銀行︰

● 由 12 月 31 日 9am 起至 2023 年 1 月 20 日推出網上預訂新鈔兌換服務，新鈔套裝也可於渣打香港網頁預訂，並在指定時段到指定分行領取。

● 新鈔套裝包括 100 張 $20 新鈔及 20張 $50 新鈔，總值 $3000，設有名額，額滿即止。

● 「優先理財」及優先私人理財客戶可聯絡客戶服務經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行換領。

中銀香港︰

● 下月 5 日起全線分行將提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，並設有總值 $3,000 的「新鈔套裝」，包括 100 張 $20 及 20 張 $50 新鈔，由 12 月 31 日起開放透過手機銀行預留新鈔。

● 除了 1 月 5 日至 7 日的專門換鈔時段，分行同時也設兌換新鈔專窗及派籌登記服務。

● BoC Pay 及手機銀行提供「Phone 利是」服務，每次可同時發出 10 封電子利是，並將推出「福兔」節慶主題電子利是封、賀年貼紙及獎賞活動。

另外，金管局也鼓勵市民利用電子支付渠道，包括通過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。