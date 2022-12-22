你有無儲錢習慣？原來香港人每月平均儲咁多錢！至少儲59萬先有安全感？年輕人「家用公價」係呢個數！

每個人都有不同的儲蓄習慣，一個月存多少、用多少及投資多少都不一樣。近日，香港存款保障委員會進行了一項調查，調查結果除了顯示了香港人的儲蓄習慣外，更知道了到底要儲多少錢才有「安全感」及年輕人的家用「公價」。一齊看看到底2022「儲蓄安全感」調查的結果吧！

香港存款保障委員會在今年8至9月進行香港人的「儲蓄安全感」指標調查，一共訪問了1,005名18歲或以上港人。調查顯示，近七成的受訪者有儲蓄習慣，較上年上升約約5個百分點；而有儲蓄的人每個月平均儲約$7,700，比上年升了17%。在香港經濟及疫情因素影響下，大部分人都以「應付不時之需」為儲蓄的首要目的。

（圖片來源：UNSPLASH）

不過要留意的是「儲蓄安全感」這方面，2022年香港人的儲蓄所帶來的「安全感」評分跌至51.4分，是近5年的低位。而受訪者認為需要有59萬元儲蓄，才會有足夠安全感，這個數字比去年升約10萬元。

（圖片來源：UNSPLASH）

在年輕受訪者（18至29歲全職工作）中，6成人有儲蓄習慣，有7成人有向父母或家人給予家用，每月平均為$5,000。

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