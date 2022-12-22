  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王

22/12/2022

膠袋徵費懶人包｜落實12.31加價至$1！冷凍食物無豁免！邊款包裝水果可獲派免費膠袋？非完全／完全包裝分不清！買外賣又點？8個膠袋FAQ

#打工仔 #膠袋徵費 #免費膠袋 #實用資訊 #急凍食品 #環保署 #冷凍食品 #環保 #膠袋 #$1膠袋徵費 #塑膠購物袋 #非完全包裝 #平頭膠袋 #完全包裝 #外賣 #水果 #膠袋徵費2022
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　新膠袋徵費計劃將於12月31日起開始實施，屆時每個膠袋的最低收費將由現時的$0.5提高至$1！同時取消或收緊多項豁免，僅無包裝、非完全載於任何包裝的食品，以及非氣密包裝的餐飲外賣可免費獲發膠袋！光看字面意思還是搞不太清楚，到底買雪糕、水果、麵包還有免費膠袋嗎？點為之「非氣密包裝的餐飲外賣」？即睇$1膠袋徵費措施FAQ！

 

【$1膠袋徵費FAQ】Q1. 新膠袋徵費計劃下，每個膠袋最少收費多少？

 

　　每個膠袋的收費將會調高至最少$1。

 

【$1膠袋徵費FAQ】Q2. 購買急凍／冷凍食物仍可獲發免費膠袋嗎？

 

　　現時購買急凍／冷凍食物（包括已雪藏的汽水、啤酒、雪糕或牛奶等）仍可獲發免費膠袋，但新措施將取消載急凍／冷凍食品的膠袋（包括平頭膠袋）的豁免，屆時需付$1膠袋徵費。

 

（截圖自環境保護署）

 

【$1膠袋徵費FAQ】Q3. 購買水果可獲發免費膠袋嗎？

 

　　需視乎情況。如果水果不經任何包裝，或僅以海綿網盛載，都可以取免費膠袋。如果是已預先包裝的水果（包括用膠盒盛載）則不獲豁免，需付$1膠袋徵費。

 

（左）僅以海綿網盛載、屬「非完全包裝」的水果可獲免費膠袋；（右）已有保鮮紙或其他物料包裝的水果則不能免費獲額外膠袋。

 

【$1膠袋徵費FAQ】Q4. 購買保鮮紙包裝的蔬菜可獲發免費膠袋嗎？

 

　　不可以。新膠袋徵費計劃下，只有購買無包裝、非完全載於任何包裝的食品，包括麵包、鮮魚、生肉等，才可獲免費提供膠袋。

 

（截圖自環境保護署）

 

【$1膠袋徵費FAQ】Q5. 購買外賣可獲發免費膠袋嗎？

 

　　可以。只要符合以下4個條件，仍可獲發免費膠袋：

 

　　1.    可供即時食用；

　　2.    即場製備、出售；

　　3.    賣方用意是供在售賣地方範圍外食用；

　　4.    不是盛載於氣密包裝中（包括發泡膠氯盒、茶餐廳紙杯裝飲品等）。

 

（圖源：unsplash）

 

【$1膠袋徵費FAQ】Q6. 甚麼情況下可獲發多一個免費膠袋？

 

　　新膠袋徵費計劃實施後，每單交易只能提供一個膠袋「盡量裝滿」，但在以下的特殊情況下，均可獲發多於一個膠袋：

 

　　1.    把多種食品放在同一免費膠袋會令食品受損；

　　2.    免費膠袋太小或容量不足；

　　3.    免費膠袋因有破損風險等原因而未能盛載整批食品。

 

【$1膠袋徵費FAQ】Q7. 新膠袋徵費措施何時開始？

 

　　新膠袋徵費計劃於10月19日已通過，並於2022年12月31日起開始實施。

 

【$1膠袋徵費FAQ】Q8. 寬限期有多久？

 

　　環保署印製單張宣傳新措施，並會派員向商戶作出解說，生效日期起計一個月會有寬限期

 

問：購買水果可獲發免費膠袋嗎？

答：需視乎情況。如果水果不經任何包裝，或僅以海綿網盛載，都可以取免費膠袋。如果是已預先包裝的水果（包括用膠盒盛載）則不獲豁免，需付$1膠袋徵費。

 

問：新膠袋徵費措施何時開始？

答：新膠袋徵費計劃於10月19日已通過，並於2022年12月31日起開始實施。

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #膠袋徵費 #免費膠袋 #實用資訊 #急凍食品 #環保署 #冷凍食品 #環保 #膠袋 #$1膠袋徵費 #塑膠購物袋 #非完全包裝 #平頭膠袋 #完全包裝 #外賣 #水果 #膠袋徵費2022

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk