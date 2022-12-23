IT人注意！Facebook更新漏洞獎金計劃指引！匯報成功最高可獲港幣$234萬！今年已派咗港幣咁多做獎金！

近日Facebook更新漏洞獎金計劃指引，只要大家成功匯報特定類別漏洞，最高可獲港幣234萬！而Facebook指，今年共收到大約10,000份報告，當中發於了750多次獎金，金額達港幣1,560萬元。一齊看看到底是怎樣一回事！

Meta旗下的Facebook宣布更新漏洞獎金計劃指引，虛擬現實（VR）和元宇宙metaverse技術及裝置產品漏洞將被加入獎勵行列，當中包括Meta Quest Pro和Meta Quest Touch Pro控制器。

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另外，Facebook對特定領域的漏洞也作出了更新，例如mobile remote code execution （RCE）、account takeover（ATO）及 two-factor authentication（2FA）。當中，匯報RCE漏洞成功的話，獎金最高可獲港幣234萬。Facebook續指，會根據一份報告的實際情況進行評估，所以獎金有機會高過上限。

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自2011年以來，Facebook收到超過170,000份漏洞報告，有8,500份報告是成功獲得獎金的，一共港幣1億2萬元。 而Facebook指，今年共收到大約10,000份報告，當中發於了750多次獎金，金額達港幣1,560萬元，獎金排名前三的國家是印度、尼泊爾及突尼西亞。