環保署一連5日回收天然聖誕樹！「綠在區區」回收聖誕樹有高度限制？其他送去邊？一文睇晒16個回收站地址及收集時間

聖誕節當然不能缺少聖誕樹！早前IKEA破天荒推出聖誕樹大特價，只需$50即可入手原價$999的「真高加索冷杉聖誕樹」，優惠即刻吸引不少人跑到IKEA搶購！$50一棵聖誕樹，的確平到嚇親，不過把聖誕樹買回家、做完聖誕節裝飾後，要怎樣處理聖誕樹就是一大學問！保留嗎？家裏沒位置！丟掉嗎？好像太浪費！好在環保署近年有推行「天然聖誕樹回收計劃」，鼓勵大家將聖誕樹帶到全港各區指定回收點，經署方集中處理及被轉化成不同再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾、木家具或藝術品等！即睇「天然聖誕樹回收計劃」回收地址及收集時間！



（圖源：unsplash）



「天然聖誕樹回收計劃」詳情

收集日期：2023年1月4日至8日（共5天）

收集地點：中央收集站及地區收集站



【中央收集站】

1. Y‧PARK [林．區]

地址：屯門曾咀稔灣路（新界西堆填區入口前約50米的左轉入口）

電話：5743 9221

收集時間：9am-6pm



【地區收集站—港島】

2. 綠在東區

地址：筲箕灣愛信道30號

電話：2778 2330

收集時間：9am-6pm



3. 綠在灣仔

地址：灣仔運盛街6號

電話：2811 1567

收集時間：9am-6pm



4. 鴨脷洲市政大廈垃圾收集站

地址：鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈

電話：（不適用）

收集時間：7am-9:30pm



5. 亞畢諾道垃圾收集站

地址：中環亞畢諾道及堅道交界

電話：（不適用）

收集時間：6:30am-9pm



6. 百德新街垃圾收集站

地址：銅鑼灣百德新街與告士打道交界

電話：（不適用）

收集時間：6:30am-9:30pm



【地區收集站—九龍】

7. 綠在觀塘

地址：九龍灣常怡道27號

電話：2776 5700

收集時間：9am-6pm



8. 綠在深水埗

地址：深水埗通州街339號

電話：2522 4388

收集時間：9am-6pm



9. 洗衣街（花墟道）垃圾收集站

地址：旺角洗衣街188號

電話：（不適用）

收集時間：6:30am-9pm



【地區收集站—新界】

10. 綠在沙田

地址：石門安平街10號

電話：2285 9433

收集時間：9am-6pm



11. 綠在元朗

地址：天水圍天華路65號

電話：2617 0117

收集時間：9am-6pm



12. 綠在屯門

地址：屯門屯義街9號

電話：2496 4288

收集時間：9am-6pm



13. 綠在葵青

地址：青衣担杆山路12號

電話：3905 4840

收集時間：9am-6pm



14. 綠在大埔

地址：大埔大華街25號

電話：3614 0598

收集時間：9am-6pm



15. 綠在離島

地址：東涌松滿路1號

電話：2499 2308

收集時間：9am-6pm



16. 綠在西貢

地址：將軍澳寶琳里3號

電話：2727 7330

收集時間：9am-6pm



提提大家，地區收集站只接受2米或以下的家居聖誕樹。所有聖誕樹在回收前，必須先拆除燈飾、膠底座、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。如大家在收集日期過後仍有天然聖誕樹想回收，可於2023年1月9至13日、16至21日的辦公時間內，送至Y‧PARK的中央收集站。更多詳情可到「香港減廢網站」了解。



凡於環保署中央收集站或回收環保站（前稱「綠在區區」）回收聖誕樹的參與者，可得到電子版本證書；而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者更可獲得小禮物，數量有限，送完即止。



（圖源：香港減廢網站）



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