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28/12/2022

環保署一連5日回收天然聖誕樹！「綠在區區」回收聖誕樹有高度限制？其他送去邊？一文睇晒16個回收站地址及收集時間

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　聖誕節當然不能缺少聖誕樹！早前IKEA破天荒推出聖誕樹大特價，只需$50即可入手原價$999的「真高加索冷杉聖誕樹」，優惠即刻吸引不少人跑到IKEA搶購！$50一棵聖誕樹，的確平到嚇親，不過把聖誕樹買回家、做完聖誕節裝飾後，要怎樣處理聖誕樹就是一大學問！保留嗎？家裏沒位置！丟掉嗎？好像太浪費！好在環保署近年有推行「天然聖誕樹回收計劃」，鼓勵大家將聖誕樹帶到全港各區指定回收點，經署方集中處理及被轉化成不同再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾、木家具或藝術品等！即睇「天然聖誕樹回收計劃」回收地址及收集時間！

 


（圖源：unsplash）


「天然聖誕樹回收計劃」詳情
收集日期：2023年1月4日至8日（共5天）
收集地點：中央收集站及地區收集站


【中央收集站】
1.    Y‧PARK [林．區]
地址：屯門曾咀稔灣路（新界西堆填區入口前約50米的左轉入口）
電話：5743 9221
收集時間：9am-6pm


【地區收集站—港島】
2.    綠在東區
地址：筲箕灣愛信道30號
電話：2778 2330
收集時間：9am-6pm


3.    綠在灣仔
地址：灣仔運盛街6號
電話：2811 1567
收集時間：9am-6pm


4.    鴨脷洲市政大廈垃圾收集站
地址：鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈
電話：（不適用）
收集時間：7am-9:30pm


5.    亞畢諾道垃圾收集站
地址：中環亞畢諾道及堅道交界
電話：（不適用）
收集時間：6:30am-9pm


6.    百德新街垃圾收集站    
地址：銅鑼灣百德新街與告士打道交界
電話：（不適用）
收集時間：6:30am-9:30pm


【地區收集站—九龍】
7.    綠在觀塘
地址：九龍灣常怡道27號
電話：2776 5700
收集時間：9am-6pm


8.    綠在深水埗
地址：深水埗通州街339號
電話：2522 4388
收集時間：9am-6pm


9.    洗衣街（花墟道）垃圾收集站
地址：旺角洗衣街188號
電話：（不適用）
收集時間：6:30am-9pm


【地區收集站—新界】
10.    綠在沙田
地址：石門安平街10號
電話：2285 9433
收集時間：9am-6pm


11.    綠在元朗
地址：天水圍天華路65號
電話：2617 0117
收集時間：9am-6pm


12.    綠在屯門
地址：屯門屯義街9號
電話：2496 4288
收集時間：9am-6pm


13.    綠在葵青
地址：青衣担杆山路12號
電話：3905 4840
收集時間：9am-6pm


14.    綠在大埔
地址：大埔大華街25號
電話：3614 0598
收集時間：9am-6pm


15.    綠在離島
地址：東涌松滿路1號
電話：2499 2308
收集時間：9am-6pm


16.    綠在西貢
地址：將軍澳寶琳里3號
電話：2727 7330
收集時間：9am-6pm


　　提提大家，地區收集站只接受2米或以下的家居聖誕樹。所有聖誕樹在回收前，必須先拆除燈飾、膠底座、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。如大家在收集日期過後仍有天然聖誕樹想回收，可於2023年1月9至13日、16至21日的辦公時間內，送至Y‧PARK的中央收集站。更多詳情可到「香港減廢網站」了解。


　　凡於環保署中央收集站或回收環保站（前稱「綠在區區」）回收聖誕樹的參與者，可得到電子版本證書；而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者更可獲得小禮物，數量有限，送完即止。

 


（圖源：香港減廢網站）


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