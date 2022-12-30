回顧2022｜要說再見！告別巴西球王比利、英女王！回顧8大陪伴港人成長的名人、地標

2022 年正式邁入倒數階段，全民抗疫日子也終於告一段落，可惜今年有不少為人熟悉的名人一一離我們而去，像近日辭世的巴西球王比利、龐克教母Vivienne Westwood，還有前國家主席 江澤民、英女王等。香港文化界亦失去了多位殿堂級名人，包括作家西西、才子倪匡、大導演楚原等，他們的經典作品只能成為絕響。除了離世名人，本土地標也在今年消失，讓我們一起緬懷。



【國際名人篇】



巴西球王比利



唯一贏得 3 次世界盃冠軍的巴西球王比利（Pele），與癌魔惡鬥多年，因結腸癌導致多個器官衰竭，在當地時間2022年12月29日辭世，終年82歲。被譽為史上最偉大足球員之一的比利，出生於巴西的貧寒家庭，幼年買不起鞋子和足球，只能赤腳踢由襪子、衣服裹成的布球，直至15歲加入比利送到山度士受訓，才改寫人生成為一代球王，更帶領巴西足球走向巔峰。根據健力士世界紀錄，比利是職業生涯入球最多的足球員，在 1363場賽事當中射入1,281球土；2000年獲國際足協選為世紀最佳球員榮譽。



龐克教母 Vivienne Westwood



有「龐克教母」、「西太后」之稱的英國國寶級時裝設計師Vivienne Westwood於2022年12月29日與世長辭，享年81歲。Vivienne Westwood從1970年起憑前衛叛逆的風格打響名堂，更把龐克文化（Punk）帶入時裝界，土星標誌、格紋短裙都是其設計標誌。她生前也關注政治及氣候等議題，甚至曾把自己的政治表態搬上時裝舞台。其部分作品更獲英國倫敦維多利亞與艾伯特博物館收藏，博物館亦形容她是時裝界真正的革命力量，「西太后」亦曾獲英國皇室頒授勳章，並在2006年獲封為女爵士。



前國家主席 江澤民



前中共總書記、前國家主席、前中央軍委主席江澤民，今年11月30日於上海病逝，享年96歲。中共中央委員會、國務院等發出「告全黨全軍全國各族人民書」時提到，江澤民是中國共產黨、解放軍、中國各族人民公認享有崇高威望的卓越領導人，也是「三個代表」重要思想的主要創立者，一直堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港、澳門順利回歸。



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英女王 伊利沙伯二世



在位長達70年的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），於9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡駕崩，享年96歲。伊利沙伯二世自1952年登基，曾任命第15位首相，代表英國出訪過百個國家，是英國史上在位最長時間的君主，亦是全球最年長的君主，性格平易近人，優雅幽默卻不失霸氣，備受英國人民愛戴和讚許。



前日本首相 安倍晉三



前日本首相安倍晉三在今年7月8日於奈良發表助選演說時遇刺身亡，享年67歲。出身政治世家的安倍晉三，祖父安倍寬及父親安倍晉太郎均為國會議員，外叔公佐藤榮更曾是連續總任期最長的首相，後來才被安倍晉三打破紀錄。2006年首次擔任首相，短短一年因健康理由辭去職務，後來成功重返政壇並成為自民黨總裁；2017年卻爆出「森友學園事件」、「加計學園事件」，即使醜聞纏身仍可連任自民黨領袖。直至2020年8月他宣布辭職，稱身患的潰瘍性大腸炎有復發迹象，需持續治療。



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