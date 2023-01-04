全球英語能力排行榜！新加坡入Top 10大幅拋離其他亞洲地區？香港連亞洲3甲都不入？

大家覺得自己英文好不好呢？英語對香港人來說，真的十分重要，因為很多時上班文件、電郵溝通，甚至走在街上都有機會用到。最近，有一間教育機構公布了2022年全球英語能力排名及分級，最後發現香港被新加坡大拋離，在亞洲中更是三甲不入。





（圖片來源：UNSPLASH）



教育機構EF一共調查210萬名成年人，最後找出了2022年全球英語能力排名。一齊先看看排行榜上的首10個地方：





荷蘭 新加坡 奧地利 挪威 丹麥 比利時 瑞典 芬蘭 葡萄牙 德國

這10個地方在今次調查中，被評為英語是卓越水平，大部分為歐洲地方，得分均在613分以上。而全球英語第1名是荷蘭，得分為661；第2名是新加坡，得分為642；第3名是奧地利，得分為628。新加坡以642分，成功成為10強中唯一個非歐洲地方，得到今次全球英語能力排名的第2位，更是亞洲第1！





新加坡（圖片來源：UNSPLASH）



在亞洲24個地方中，全球英語能力排名第2位的新加坡得分642；第22位的菲律賓得分578；第24位的馬來西亞得分574，而香港得分只有561，排名第31。菲律賓、馬來西亞及香港的英語水平同屬高級程度，香港比去年上升一位。





馬來西亞（圖片來源：UNSPLASH）





香港（圖片來源：UNSPLASH）



其他亞洲地方的全球英語能力排名包括：第36名的韓國、第52名的印度、第60名的越南及第62名的中國。中國排名由去年的49名跌62名，英語評級為低級水平。





中國（圖片來源：UNSPLASH）



