全球下載次數最多App 10大排名出爐！社交平台佔大多數！Instagram只排第2！邊個係年度最人氣app？

全球下載次數最多 APP 排行榜出爐！美國市場研究機構 Apptopia 日前公布 2022 年全球下載次數最多 APP，以 2022 年 1 月 1 日至 12 月 20 日期間的 iOS 及 Google Play 數據進行統計，發現三甲位置皆由社交平台 App 包辦，第一名是抖音（TikTok），其次是 Instagram及港人常用的 Whatsapp。除了 10 大排名，該研究還細分了商業、飲食、購物、交友、旅遊、娛樂、社交平台等 12 個範疇，即睇那些年度人氣 app 上榜啦。

全球下載次數最多APP 10大排名！社交平台佔大多數

全球下載次數最多 App 三甲位置皆由社交平台 App 包辦，像抖音（TikTok）連續 3 年榮登全球下載次數最多 APP 第一位，下載次數超過 6 億 7 千萬次，緊隨其後是排行第 2 的 Instagram，下載次數接近 5 億 5 千萬次，以及第 3 位的港人常用的 Whatsapp，下載次數為 4 億 2 千 4 百萬次，還有人氣 Snapchat、Telegram 和 Facebook 都上榜 10 大排名。

值得一提，位列第 4 是免費剪輯 App「 CapCut」，由 TikTok 抖音的創辦公司 ByteDance 字節跳動開發，有齊剪接片段、加文字、加快或放慢動作、加入背景音樂、加入濾鏡特效等功能，用法簡單，新手都識用。

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