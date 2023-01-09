中國十大醜陋建築名單出爐！大眾提名投票＋建築權威專家評選！上海魔幻新地標「天安千樹」排第一？「巨人如廁」排第幾？（附完整名單）

內地建築專業綜合類網站「建築暢言網」日前公布第十三屆「中國十大醜陋建築」名單，網紅最愛、上海魔幻新地標「天安千樹」竟然榜上有名，更居位榜首，實在令不少內地網民驚訝！到底這個「中國十大醜陋建築」排行榜是如何排出來？

早在2010年開始，「建築暢言網」每年都會舉辦「中國最醜陋建築選舉」，由市民提名心目中最醜建築，再交由建築師、設計師、建築評論家為入圍建築依照「九大標準」進行評審，「九大標準」分別為：1. 建築使用功能極不合理；2.與周邊環境和自然極不和諧；3.抄襲、山寨；4.盲目崇洋、仿古；5.折衷、拼湊；6.盲目仿生；7.刻意象徵、隱喻；8.體態怪異、惡俗；以及9.明知不可為而刻意為之的作品，從而選出每年度中國十大最醜建築！

即睇第十三屆中國十大醜陋建築名單！

【中國十大醜陋建築】1. 「天安千樹」購物中心／上海

經歷8年時間打造、2021年年底才正式開幕的上海「天安千樹」購物中心，雖然深受網紅歡迎，更被譽為「懸浮森林」和「魔都古巴比倫」的城市綠洲，卻被評為「中國十大醜陋建築」之首，原因是：「片面追求城市消費性的視覺奇觀，但建築師缺乏對中國文化常識的基本理解，導致整體設計意象難以與本土社會習俗和審美心理形成適配。」

【中國十大醜陋建築】2. 河南省科技館新館／河南鄭州

據說「河南省科技館新館」的設計靈感是源自浩瀚的中原文化和古代科技文明，故從外觀上看，科技館的形態宛如黃河與洛河自然交匯形成的天然造型，又如發動機螺旋槳和飛鳥展翼，惟「中國最醜陋建築選舉」評審專家指它：「迷信參數化表皮的單一表現力，但尺度失衡，且設計品質粗陋，未能表現出當代科技館應有的精良技術和創新能量。」

【中國十大醜陋建築】3. 鄭蒲港CORPUS人體博物館／安徽馬鞍山

光看這個像「巨人如廁」的建築，也許大家都會想到「鄭蒲港CORPUS人體博物館」的上榜理由：「缺乏在地公共意識，不顧文化與環境差異，簡單複製西方醜陋建築成品，造成負面心理影響。

【中國十大醜陋建築】4. 航空輪胎大科學中心／廣州

成也輪胎，敗也輪胎。「航空輪胎大科學中心」正因為外形太像輪胎，被批評「以建築擬物，誇張直白，扭曲了科學中心嚴謹的環境屬性」而入選中國十大醜陋建築。

【中國十大醜陋建築】5. 灕江歌劇院／廣西桂林

雖然巧妙地用了桂林的市花「桂花」爲主題，但正因為太刻意而為，故被評為「生硬而浮誇的形式導致巨大浪費」。

【中國十大醜陋建築】6. 京唐城際高鐵大廠站／河北廊坊

雖然潮流興復古，但過分追求復古不一定有好效果！「京唐城際高鐵大廠站」入選中國十大醜陋建築的理由正是：「現代高鐵站生套傳統建築形式符號，文化要素錯配，視覺傳達怪異。」

【中國十大醜陋建築】7. 廣富林考古遺址展示館／上海

「廣富林考古遺址展示館」的設計靈感來自於考古發現的陶罐，雖然形象生動逼真，但不少人看它就像「生搬硬湊陶罐器型與殘片」，批評其設計形態欠佳。

【中國十大醜陋建築】8. 中國VR中心／福建福州

隨著虛擬實境（VR）流行，福建福州亦興建了一座VR中心，更以「V」為設計造型，簡潔又有型！惟不少網民及評審專家均認為，這座VR中心「無視建築自身規律，簡單挪用英文字母設計造型，頭重腳輕，比例失當。」

【中國十大醜陋建築】9. 張家界市工人文化宮／湖南

張家界市工人文化宮雖然投資了近1.5億元人民幣去建設，但其設計惹來大量網友批評：「前面元寶像貢品，後面像墓碑」、「與周圍環境格格不入」、「造型僵化」，絕不奇怪它會入選中國十大醜陋建築。

【中國十大醜陋建築】10. 「十里香樽」大廈／河北滄州

模仿酒樽形象的「十里香樽」大廈，雖然醜陋指數不高，卻因為「文化表達方式庸俗，借物塑形，背離建築應有的尺度感」而入選中國十大醜陋建築。

雖然「中國最醜陋建築選舉」有九大標準作評審依據，但不同人總會有不同審美觀，所以美和醜從來帶有主觀色彩。哪麼這個「中國最醜陋建築選舉」意義何在？評審專家之一、著名建築評論家顧孟潮曾經在一次訪問中提及：「過去我們很少談『醜』，國內的美學研究也沒有很好地研究審醜。評醜的意義在於，知恥近乎勇。知道存在的問題了，才會改善，才能進步。」