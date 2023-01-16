  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王裳色．惜裳

16/01/2023

消委會報告 | 實測9款交友App！鬥私隱度、配對方式、收費！男女、不同年齡收費有別？虛擬道具吸血$25萬？3個月收費貴過單月？

#打工仔 #消委會報告 #交友app #收費 #消委會 #交友應用程式 #交友 #Bumble #Coffee meets Bagel #Goodnight #Heymandi #OkCupid #Omi #Paktor #SweetRing #Tinder #個人資料 #推廣 #促銷
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　大家有沒有用過交友App認識朋友呢？隨著更多人用交友App拓展社交圈子，市面上出現了不少交友平台。今次消委會選擇了市面較受港人歡迎的9款交友應用程式來一次大比拼，看看各款App在處理用戶的個人資料、交友和配對方式、訂閱計劃收費等的分別。

 

消委會測試9款交友應用程式

 

　　今次消委會選擇了市面較受港人歡迎的9款交友應用程式，包括：

 

1.    Bumble

2.    Coffee Meets Bagel

3.    Goodnight

4.    Heymandi

5.    OkCupid

6.    Omi

7.    Paktor

8.    SweetRing

9.    Tinder

 

　　當中，以Tinder在Google Play累計下載次數最高，超過1億次；其次為Bumble、OkCupid及Omi，在Google Play累計下載次數超過1,000萬次。

 

（圖片來源：UNSPLASH）

 

　　消委會在2022年10月至12月，下載並試用上述應用程式、訂閱付費計劃，另外，再參閱其官方網頁和條款及細則。不過要留意的是，App的服務和收費或會不時作出調整，故最新的服務詳情仍以官方為準。

 

註冊帳戶比較

 

　　大家下載交友App後，第一步當然是註冊帳戶。在這9個交友App創建帳戶時，所需要的個人資料，包括姓名、性別、性取向、出生日期、所在地、電郵地址、電話號碼等，而選填項目有教育程度、職業、生活習慣、興趣等。「Heymandi」只需填寫性別和電話號碼就可以開立新帳號，但「OkCupid」和 「SweetRing」則需煵12項資料，「OkCupid」要填多條與價值觀相關問題，過程繁複。

 

　　而個人相片方面，以下App都需要上載清晰可見有樣貌的照片，包括：

 

1.    Bumble

2.    Coffee Meets Bagel

3.    OkCupid

4.    Omi

5.    SweetRing

6.    Tinder

 

　　一般都不被接受卡通、風景等圖片，消委會更發現，若用戶上載的全部相片都未有顯示面容，帳戶有機會被封鎖。

 

私隱度：個人資料會被用作推廣或促銷？

 

　　以上有9個App全數都預設用戶的個人資料會用作推廣或促銷，但當中有3個交友App可讓用戶退出以上安排，包括：

 

1.    「Bumble」：容許用戶在註冊帳戶時拒絕個人資料被用作有關用途，事後亦可更改意向

2.    「OkCupid」：在事後作出有關選擇

3.    「Tinder」在事後作出有關選擇

 

　　消委會提醒，大家註冊帳戶時亦應細閱所有條款，保障自身權益。

 

下一頁：交友配對男女操作不同，有機會要畀錢先睇到訊息？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #消委會報告 #交友app #收費 #消委會 #交友應用程式 #交友 #Bumble #Coffee meets Bagel #Goodnight #Heymandi #OkCupid #Omi #Paktor #SweetRing #Tinder #個人資料 #推廣 #促銷

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk