新年大掃除 │ 4大家務助理預約平台！蒸糕、煮團年飯、除甲醛、清潔消毒有齊！大掃除最平每小時$XX起！

又快到農曆新年，即是又到大掃除的時候了。但上班、上學如此忙，回到家還要徹底清潔家中，真的不是一件容易的事。若果大家想找人幫忙收拾家中，不妨考慮一下找一些預約平台，找家務助理幫輕一下。部份家務助理更可以提供煮團年飯、蒸糕、煲湯等服務，相當多元化。就算今個新年用不到，都可以在平日用得著，馬上記下來吧！

1.樂活一站：僱員再培訓局家務助理+可蒸糕及煮團年飯

「樂活一站」是僱員再培訓局統籌的一站式家居服務轉介平台，大家可以聘請已完成僱員再培訓局相關培訓課程的家務助理提供不同服務，包括：家居、護理等等。而在新年前，「樂活一站」的家務助理可以提供大掃除、蒸糕、煮團年飯的服務，先看看這些服務的內容！

(圖片來源：樂活一站)

於1月15日至21日大掃除的建議收費為每小時$160（港島）及$150（九龍及新界），不過最少工作3小時，即最低收費為$150。網站內都有提及建議助理人數及工作時數，如果301呎至600呎的家居實用面積，需要聘請2至3人來打掃4至5小時。

(圖片來源：樂活一站)

蒸糕方面，家務助理可以代購材料、指導製作蘿蔔糕、馬蹄糕（如要求其他種類的賀年糕點，請與助理自行商議）及執拾及清潔相關用具。而建議收費為每小時$100至$120，最少工作2小時，第3小時起收費以每半小時計算。

(圖片來源：樂活一站)

最後，如果大家不想自己煮團年飯，又不想出外吃的話，可以考慮一下團年飯服務。家務助理可以購買食材，僱主可與助理一同購買，貴重食材需要僱主自行預備、準備材料（某些食材需由僱主預早浸發）、烹煮餸菜及煲湯及執拾及清潔相關用具。但要留意的是，這不包括飯後洗碗及清潔。如果團年飯要預備6至8人份量，家務助理約需工作約5小時，建議收費為每小時$150，最少工作3小時。

(圖片來源：樂活一站)

詳情：樂活一站

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