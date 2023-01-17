17/01/2023
2023年全球安全地方排名出爐！台灣排第3！榜首竟然係佢？香港排第幾？全球最危險地方你去過未？
不論是出遊或者是生活，大家都會十分重視城市的安全性，如果該地安全指數偏低，出門遊玩時一定要加倍小心。最近，全球資料庫網站Numbeo公布了2023年的全球安全排名，當中台灣以83.8分成為第3名。到底香港排第幾呢？
全球資料庫網站Numbeo公布了2023年全球犯罪指數及2023年全球安全排名，將全球142個地方以安全指數排位，得出了一個排行榜。先看看2023年全球安全排名首十位！
2023全球安全排名
1. 卡塔爾
2. 阿拉伯聯合大公國
3. 台灣
4. 曼島
5. 阿曼
6. 香港
7. 亞美尼亞
8. 日本
9. 瑞士
10. 巴林
卡塔爾(圖片來源：UNSPLASH)
在今次的全球安全排名中，卡塔爾以安全指數85.2成為冠軍，成全球最安全地方！第2名是阿拉伯聯合大公國，安全指數84.9；第3名是台灣，安全指數為83.8。而大家最關心的香港，在今次排名中都成功進了十甲，以安全指數78.5排名第6。
香港 (圖片來源：UNSPLASH)
再看看其他港人常去地方的安全排名，日本為第8名；韓國為第17名；中國為第19名；新加坡排第27；泰國為48名。
韓國 (圖片來源：UNSPLASH)
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