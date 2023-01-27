2023全球最國際化大學排名出爐！香港4大學上榜，其中一間成榜首！中大竟跌出Top 10？

在大學中，大家都會有機會認識到不同國籍的同學，去到不同國家進行交流。泰晤士高等教育（THE）公布2023年全球最國際化大學排名，當中香港4間大學成功躋身十甲，其中一間大學更成為榜首。

泰晤士高等教育（THE）早前公布了2023年全球最國際化大學排名，包括了全球197間大學，以國際學生比例、國際教職員比例、國際合著論文比例及國際聲譽這4個方面綜合出來的排名。一齊看看全球最國際化大學排名！

全球最國際化大學排名2023

1. 香港大學（香港）

2. 洛桑聯邦理工學院（瑞士）

3. 蘇黎世聯邦理工學院（瑞士）

4. 香港城市大學（香港）

5. 香港科技大學（香港）

6. 香港理工大學（香港）

7. 倫敦帝國學院（英國）

8. 牛津大學（英國）

9. 劍橋大學（英國）

10. 新加坡國立大學（新加坡）

在今次排名中，首3名的大學分別為香港大學、洛桑聯邦理工學院及聯邦理工學院。香港大學2022年的全球最國際化大學排名已經是第一位，而今年再一次成為榜首。THE指，港大以英語授課，超過4成是國際學生。

香港大學（圖片來源：香港大學）

蘇黎世聯邦理工學院（圖片來源：ETH Zürich）

香港科技大學在2022年時是第3名，不過今次就跌了2位，成為第5。香港科技大學及香港理工大學在2022年均沒有排名，不過今年就衝進了10甲。但中文大學就由2022年的第9位，跌至2023的第17位。