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27/01/2023

名人金句｜跟巴菲特學投資！「趁早買樓」、「習慣孤獨」全屬網上謠傳？這10個才是「股神」要傳授給兒女的忠告！

#打工仔 #職場 #巴菲特 #股神 #投資 #Warren Buffett #投資家 #企業家 #理財 #名人金句
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　新年伊始，是時候訂立新一年的理財計劃和投資目標！相信很多人在訂立目標時，或多或少都會參考頂尖投資名人的投資法則和技巧，「股神」巴菲特絕對是其中之一！而只要你在搜尋器輸入「巴菲特」，芸芸眾多搜尋結果中，尤以「巴菲特給子女的10個（投資）忠告」最吸引，甚麼「趁早買樓，車買便宜的，能代步就行」、「有機會一定要創業不要打工」、「學會演講」、「要習慣孤獨」等，乍見之下似乎合情合理，但原來全屬網上謠傳！「股神」巴菲特真正要傳授給兒女的投資忠告，原來都寫在《巴菲特給子女的10個投資忠告》一書中！即睇！

 


「股神」巴菲特認為，只有告訴孩子有關財富投資的技巧和忠告，才能讓他們在日後的投資中如魚得水。
（圖源：香港書城）
https://www.hkbookcity.com/showbook2.php?serial_no=953461


【巴菲特的10個投資忠告】1. 記住！理性壓倒感性，才能屹立股市不倒


　　投資除了講求技巧，亦講究心態！巴菲特認為，淡定從容、膽大心細是成功者必備的心理素質。據說巴菲特的小兒子皮特雖然熱愛音樂事業，但對投資同樣抱有熱情，有次他問巴菲特：「為甚麼你總是可以尋找到一些『超級明星股』呢？」巴菲特笑著答他：「作為一名出色的投資者，應該要學會以40美分買1美元的東西！」


【巴菲特的10個投資忠告】2. 不要害怕危機，要做一個善於戰勝危機的大贏家


　　所謂「有危就有機」，每一個投資者都必須要學識做好危機管理，才能讓自己在面臨危機時積極應對，從危機的背後尋找並逮著機會；也懂得設置止蝕線，把握最理想的退出時機。


【巴菲特的10個投資忠告】3. 正確處理股市投資的兩大情緒：貪婪和恐懼


　　廣東有句俗語，叫做「貪字得個貧」，意思是貪是貧的因，人太大貪最終只會變得貧窮。所以投資必須要謹慎，尤其在別人瘋狂投資時，切忌盲目跟風！在巴菲特的投資理念中，是這樣的一句話——「我願意在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」，即在別人瘋狂投資時要非常謹慎，在別人投資謹慎時要更大膽一些。


【巴菲特的10個投資忠告】4. 投資不是閃電戰，而是持久戰


　　在巴菲特眼中，投資也像愛情，唯有「專情」（長期投資）才能有最好的收獲！如果選擇「花心」（頻繁交易），只會讓自己的巨額財富流失！


【巴菲特的10個投資忠告】5. 如果你走在錯誤的路上，奔跑也沒有用


　　一步錯，步步錯。如果一開始已經走在錯誤的投資路上，就算投放再多金錢、時間，最後仍會得不償失。要在投資路上取得勝利，唯一方法就是，掌握正確的市場策略，永遠盯住自己熟悉的公司去投資！


【巴菲特的10個投資忠告】6. 正確評估一支股票的內在價值


　　投資產品眾多，所以投資前一定要正確評估心水投資產品的內在價值，同時尋找最值得投資的行業，以及具有持續競爭優勢的企業！巴菲特正是專門物色交易價格低於內在價值的股票和企業，伺機從中賺取利潤！

 


（圖源：Fortune Live Media／flickr）
https://www.flickr.com/photos/fortunelivemedia/10311228024


【巴菲特的10個投資忠告】7. 股票投資需要獨立思考，切勿盲從


　　投資有時就像一場個人戰！所以不要輕易被他人的看法，包括投資名人的言論或股票預測所左右，必須相信自己對市場的判斷，耐心堅守自己的投資原則！


【巴菲特的10個投資忠告】8. 我的投資中「明星股」總是獲利最多的股票


　　巴菲特非常重視投資企業的管理品質，故不間斷地在市場上尋找優質股票，並在股票和企業的交易價格低於內在價值時買入，難怪總是能賺取最大利潤！


【巴菲特的10個投資忠告】9. 不要讓不良的投資習慣毀了到手的投資回報


　　巴菲特認為真正的投資者是在不斷學習中成長的，故鼓勵每一個投資者都必須每天反思自己的錯誤，別讓一些不良的投資習慣，默默地毀了自己快將到手的投資回報。


【巴菲特的10個投資忠告】10. 認識自己的愚蠢，才能利用市場的愚蠢


　　除了反思自己的錯誤，真正的投資者也要坦誠認識自己的「愚蠢」，並且從中認真吸取教訓，及時改正，也要學會正確把握投資的時機和環境，方能倒過來利用市場的「愚蠢」，讓自己的投資路走得更遠！

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