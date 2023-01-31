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31/01/2023

職場新風潮！繼「安靜辭職」後流行「猛烈應徵」！只有「報復性求職」才能爭取加薪、擺脫職業倦怠感？

#打工仔 #職場 #猛烈應徵 #Rage-applying #求職 #安靜辭職 #安靜解僱 #TikTok #網絡熱話 #管理 #人才管理 #辦公室貼士 #人力資源
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　「安靜辭職」熱潮過後，最近職場上又颳起一陣新風潮，叫「猛烈應徵」（Rage-applying）！「猛烈應徵」就是鼓吹一班對工作不滿的打工仔大量求職，以爭取更好的薪資福利！到底這股「猛烈應徵」熱潮從何而來？事緣有一位名叫「Redweez」的女孩，早前在TikTok發了一條關於「猛烈應徵」的影片，提及她因為工作不順而瘋狂應徵了15個工作，結果成功加薪2萬5000美元！令人意想不到的是，Redweez的求職之路並未有因此而停下來，反而因為覺得「這裏的工作環境很好。所以，繼續猛烈應徵……」What?!!

 


雖然Redweez的Tiktok帳號當時只有1,668名追蹤者，但因為這條影片甫推出即成網絡熱話，結果上線不到一個月已累計近200萬次觀看次數！
（Tiktok截圖）


　　所謂的「猛烈應徵」（Rage-applying），就是瘋狂地、鍥而不捨地、不停地去應徵。有人認為這些「瘋狂求職者」顯然是因為對目前的工作感到厭煩，甚至已經進入「職業倦怠」（burnout），變得愈來愈抗拒工作，致令工作效率降低，而只能透過改變工作環境或轉行，以重拾工作熱情。也有人認為，「良禽擇木而棲」是職場生存法則，「猛烈應徵」也不過是為了找到自己最屬意的公司跟工作！


　　不過亦有人質疑，這些「猛烈應徵」的員工忠誠度極低，為了爭取更高的薪酬福利而不斷轉工，只會予人不太良好的印象，結果得不償失！大家又點睇「猛烈應徵」？


即睇「猛烈應徵」3大特徵！

 

  1. 不斷逛求職網、留意最新的求職資訊
  2. 大量寄送求職信／履歷
  3. 以「薪酬福利」為選擇工作的最主要考量因素


Read More：網絡注目！「安靜辭職」、原職躺平成打工新態度！老闆有何「安靜解僱」反撃招數？有無用？


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