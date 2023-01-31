職場新風潮！繼「安靜辭職」後流行「猛烈應徵」！只有「報復性求職」才能爭取加薪、擺脫職業倦怠感？

「安靜辭職」熱潮過後，最近職場上又颳起一陣新風潮，叫「猛烈應徵」（Rage-applying）！「猛烈應徵」就是鼓吹一班對工作不滿的打工仔大量求職，以爭取更好的薪資福利！到底這股「猛烈應徵」熱潮從何而來？事緣有一位名叫「Redweez」的女孩，早前在TikTok發了一條關於「猛烈應徵」的影片，提及她因為工作不順而瘋狂應徵了15個工作，結果成功加薪2萬5000美元！令人意想不到的是，Redweez的求職之路並未有因此而停下來，反而因為覺得「這裏的工作環境很好。所以，繼續猛烈應徵……」What?!!



雖然Redweez的Tiktok帳號當時只有1,668名追蹤者，但因為這條影片甫推出即成網絡熱話，結果上線不到一個月已累計近200萬次觀看次數！

（Tiktok截圖）



所謂的「猛烈應徵」（Rage-applying），就是瘋狂地、鍥而不捨地、不停地去應徵。有人認為這些「瘋狂求職者」顯然是因為對目前的工作感到厭煩，甚至已經進入「職業倦怠」（burnout），變得愈來愈抗拒工作，致令工作效率降低，而只能透過改變工作環境或轉行，以重拾工作熱情。也有人認為，「良禽擇木而棲」是職場生存法則，「猛烈應徵」也不過是為了找到自己最屬意的公司跟工作！



不過亦有人質疑，這些「猛烈應徵」的員工忠誠度極低，為了爭取更高的薪酬福利而不斷轉工，只會予人不太良好的印象，結果得不償失！大家又點睇「猛烈應徵」？



即睇「猛烈應徵」3大特徵！

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