大誠實家｜明知係大話都會繼續講／信！10句老闆／打工仔最常講的大話！你身邊有大話精嗎？

邊個敢話自己無講過大話？

由蔡瀚億（BabyJohn）、何啟華（阿Dee）、徐㴓喬（Asha）、MIRROR成員王智德（Alton）、李敏等人主演的ViuTV劇集《大誠實家》正在熱播中。雖然坊間討論度不算很高，卻收獲大量好評，大讚劇情荒謬瘋狂卻嘲諷滿點、BabyJohn輕鬆駕馭「盧文乃」這個失去說謊能力的無良商人角色、阿Dee主唱的劇集主題曲歌詞「大話精 吹水讕正經／大話精 不需眨眼睛／大話精 消失兼無影」好正……

（《大誠實家》劇照）

從電視劇回歸現實、從角色反思自身，很多人都問：到底自己會選擇「誠實」還是「說謊」？幾時最容易講大話？原來牛津大學行為經濟學家Johannes Abeler曾進行一項關於說謊的研究，結果有逾3成人表示，相比起在家裏，在辦公室內更容易選擇講大話！即睇大家在職場內最常講／聽到的謊言！

【打工仔最常講的謊言】

1. 「唔好意思，我今日唔太舒服，想請一日假。」

生病請病假，有時在所難免，但詐病「射波」絕對也是兵家常事！尤其大時大節通宵玩完一晚過後、不想第二日一大早返工，send個message告訴上司「我今日唔太舒服」，自然就可以自行放假一天！

2. 「我想辭職！」

辭職這回事，從來諗多過做，相信你都一定講過「我想辭職」這句話！

3. 「就快有！好快！畀多3分鐘我！」

相信大家都有試過，當你向同事追問工作進度時，對方不假思索就會拋出一句「就快有！好快！畀多3分鐘我！」但其實你心知，他根本沒打算在幾分鐘內完成，而只想盡快把你打發走。

4. 「你個提議好好喎！」

同事之間固然要互相幫忙，但有時有些人不明白你的工作內容，硬要分享自己的想法，甚至提議你要怎樣怎樣做。不想得失人？唯有硬著頭皮說一句：「你個提議好好喎！」

（《大誠實家》劇照）

【老闆／上司最常講的謊言】

5. 「能者多勞嘛！」

當老闆下放大量工作給員工時，通常都會補一句：「能者多勞嘛！」，看似是稱讚其工作能力；但其實大家都心知，正因為公司人手不足，甚至有太多「不能者」，才會做成「能者過勞」的情況！

6. 「今年公司生意麻麻，未必加到人工住，我哋一齊共渡時艱！」

加人工的理由可以一籮籮：工作效率高、有領導力、擅於溝通、工作經驗多……但不加人工的理由只有一個，就是：「不想」。甚麼「公司生意麻麻」、「一齊共渡時艱」，都只是藉口！

7. 「我最睇好你，我哋已經有計劃升你，你畀心機做，有機會嘅！」

相信有不少打工仔都中過伏，結果三年又三年，還是一樣的職級、一樣的薪酬。

8. 「我哋好快就會請到人幫輕你，呢排要繼續辛苦你啦。」

既然一個人能夠做兩、三個人份量的工作，索性就繼續一個人做吧！做老闆，從來都最精打細算！

9. 「最緊要Work-Life Balance！」

雖然近年愈來愈多人追求Work-Life Balance，但這只是一個理想境界。就算老闆看似苦口婆心地說：「做好手頭上的工作就快啲收工！最緊要Work-Life Balance！」但當工作效率減慢、公司盈利減少，難道「最緊要Work-Life Balance」真的可以是一個合理解釋？

10. 「有意見隨便講！」

有些老闆以為自己真的是一個「有意見就會接受」的人，所以總是對員工說：「有意見隨便講！」但其實他們不但欺騙了員工，更欺騙了自己，一旦「意見」蜂擁而至時，而老闆根本不願意接受時，大家就會意識到「有意見隨便講！」根本是最大的大話！