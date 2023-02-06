  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王裳色．惜裳

06/02/2023

美國《財富》公布全球最受讚賞公司排行榜！佢第16年蟬聯榜首！「股神」巴菲特投資巴郡排第幾？邊個連跌10位跌出10強？

#打工仔
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　美國《財富》雜誌早前公布 2023 年全球最受讚賞公司排行榜（World’s Most Admired Companies）的「全明星榜」，貴為科技巨頭的蘋果公司（Apple）連續第十六年勇奪第一，蟬聯榜首！

 

　　《財富》雜誌早前對 3,700 多名企業高層、董事及分析師進行調查，選出年度企業聲譽排行榜 50 附，當中 Apple 不負眾望連續第 16 年摘冠，亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）並列第二位，緊隨其後有「股神」巴菲特投資旗艦的巴郡，排行第四。

 

 

　　《財富》指，金融公司在通脹加劇的經濟環境下，依然表現突出，像摩根大通更高居第五 位，為有史以來的最高排名，摩根士丹利則首次躋身全明星榜五十強。人氣串流影視平台 Netflix 去年排第九位，不過今年競爭激烈削弱其主導地位，急跌至第二十九名。

 

全球最受讚賞公司排名「全明星榜」

 

第10位︰美國運通 American Express

第9位︰Alphabet

第8位︰輝瑞 Pfizer

第7位︰Costco Wholesale

第6位︰華特迪士尼 Walt Disney

第5位︰摩根大通集團 JPMorgan Chase

第4位︰巴郡 Berkshire Hathaway

第3位︰微軟 Microsoft

第2位︰亞馬遜 Amazon

第1位︰蘋果公司 Apple

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk