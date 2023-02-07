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07/02/2023

毒舌大狀｜黃子華入行40年律師角色大盤點！由《神算》、《弒兄奇案》到《毒舌大狀》林涼水！陰濕VS正義？邊個最令你印象深刻？

#打工仔 #毒舌大狀 #子華神 #弒兄奇案 #棟篤狀王 #電影 #神算 #電視劇 #男親女愛 #狀王宋世傑II #最佳拍檔之醉街拍檔 #黃子華
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　《毒舌大狀》票房屢創新高！今日上映第18日已衝破8,200萬票房，不但超越《明日戰記》成為香港最高票房亞洲電影，更有望成為首部衝破億元大關的港產片！昨晚（2月6日）《毒舌大狀》導演吳煒倫更帶領一眾演員包括黃子華、謝君豪、王丹妮、何啟華、楊偲泳、栢天男等，於「林涼水地頭」旺角舉行千人慶功宴，筵開逾百席，與觀眾一同見面慶祝！作為《毒舌大狀》主角，黃子華在劇中發揮其絕佳口才，將「歪理」都可以拗返直，精彩得令人拍案叫絕！原來除了《毒舌大狀》林涼水，黃子華過去曾出演過不少「律師」角色，由古代至現代都有！即睇！

 

【黃子華律師角色大盤點】1. 《神算》二五仔律師William（1992年）

 

　　1992年電影《神算》既是許冠文自導自演香港電影，也是黃子華自編自演的出道作。黃子華在《神算》中飾演黑幫老大洪森的律師William，為人古惑濕濕，見錢開眼，最後被查出是「二五仔」而招來殺身之禍！

 

（截圖自《神算》）

 

【黃子華律師角色大盤點】2. 《弒兄奇案》律師（1994年）

 

　　黃子華隨後亦於1994年電影《弒兄奇案》客串飾演一名控方律師，控告主角梁志迪（張家輝飾）將睡夢中的弟弟殺死；因他幾乎打贏每一場官司，故令其舊同學兼辯護律師高展鵬（李中寧飾）有點害怕。

 

（截圖自《弒兄奇案》）

 

【黃子華律師角色大盤點】3. 《最佳拍檔之醉街拍檔》律師（1997年）

 

　　除了《弒兄奇案》，黃子華亦曾於《最佳拍檔之醉街拍檔》飾演律師。《最佳拍檔之醉街拍檔》是一部喜劇電影，由錢嘉樂執導，譚詠麟、梁朝偉、鍾麗緹等人主演。

 

【黃子華律師角色大盤點】4. 《狀王宋世傑II》狀師跟班賴三（1999年）

 

　　在TVB製作的清裝電視劇《狀王宋世傑II》中，黃子華飾演大奸角「賴三」（本名賴宗耀），是著名狀師宋世傑（張達明飾）的一名小跟班［類似「師爺」的身分？］，惜其後因意外受傷而進了皇宮做公公。賴三為人非常賴皮，而且陰險毒辣，為達目的不擇手段，經常和宋世傑鬥法，最後被其拆穿暗中害死了皇帝，而被太后處死。

 

【黃子華律師角色大盤點】5. 《男親女愛》師爺余樂天（2000年）

 

　　TVB處境喜劇《男親女愛》絕對是令黃子華爆紅之作，也真正將黃子華帶上影藝事業的高峰！在《男親女愛》中，黃子華飾演律師樓「師爺」余樂天，雖然嘴賤、不學無術，但為人風趣幽默，而且心地善良，與律師Miss Mo（鄭裕玲飾）經常一起處理案件，在鬧出連串笑話的同時，卻也滋生出感情成為戀人。

 

（《男親女愛》劇照）

 

【黃子華律師角色大盤點】6. 《棟篤狀王》宋世傑（2005年）

 

　　2005年的《棟篤狀王》（又名《新九品芝麻官》）是1999年《狀王宋世傑II》的姊妹作，今次黃子華不再是飾演賴三，而是廣東四大狀師之一宋世傑，與九品知縣陸小鳳（張默飾）鬥智鬥勇，卻最終被其執著所打動，二人化敵為友，更輔佐陸小鳳懲戒貪官，揭發當朝大太監的罪證！       

 

【黃子華律師角色大盤點】7. 《毒舌大狀》林涼水（2023年）

 

　　無論你看了《毒舌大狀》沒有，最近都一定被「毒舌大狀」、「黃子華」、「林涼水」這幾個名字洗版！事隔多年，黃子華再次出演律師角色，職級即刻大提升，為前任法官兼大律師，絕對是其「律師生涯」的最高峰！

 

（《毒舌大狀》劇照）

 

問：黃子華在《毒舌大狀》說了哪些震撼金句？

答：「寧願被人打，好過被天收。」即睇更多毒舌金句，句句入心入肺、發人深省！

問：除了《毒舌大狀》，還有甚麼新戲、新劇必睇？

答：大熱燒腦台劇電影版《想見你》，以及鄧麗欣、姜皓文及謝君豪主演的《殘影空間》！即睇15大必睇2月新上電影、劇集推介

 

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