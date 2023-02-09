實名登記電話卡│無實名登記太空卡這天後將被停用！即學簡單5 Steps實名登記！要咩資料？附支援服務地點連結

不少人因工作或其他需要，都會購買多一張電話卡。香港已於2021年實施電話智能卡實名登記制（「電話卡實名登記制」），仍未完成登記的原有電話儲值卡於今年的2月23日之後不能使用。如果大家手上還有未完成登記的電話儲值卡就繼續看下去吧，今次一文教你如何登記、登記所需資料及支援站地址連結！

電話智能卡實名登記制已於2021年生效，所有新的電話智能卡（包括上台月費服務及電話儲值卡）啓動前都要完成實名登記。而原有的電話儲值卡用戶也要在2023年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記，否則將會被停用；上台月費服務用戶無須再登記。

(圖片來源：ofca.gov.hk)

個人用戶登記所需資料

個人用戶電話儲值卡不能多於10張，在實名登記時，需要以下資料：

● 英文及中文姓名

● 出生日期（若用戶為16歲以下的人士，須得到一名年滿18歲成年人確認，同時登記該成年人的資料）

● 香港身份證號碼

● 香港身份證副本

電訊商登記途徑

● APP進行網上登記

● 電訊商的網頁網上登記

● 門市登記

電訊商提供的電話儲值卡實名登記網頁連結及聯絡資料

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