企業管理新招｜今期流行「安靜招聘」！請freelancer代替全職？鼓勵內部調職？做好這2點避免加劇人才流失！

去年職場曾流行過一股「安靜」風潮，先是打工仔存心「躺平」的「安靜離職」（Quiet Quitting）工作模式，到後來有不少老闆以「安靜解僱」（Quiet Firing）反撃，譬如不合理地增加工作量、不讓升職加薪等，迫使員工「真．辭職」。踏入2023年，「安靜」風潮繼續，今次輪到流行「安靜招聘」（Quiet Hiring）！到底「安靜招聘」這個最新的職場熱門關鍵字是甚麼意思？點解會出現？

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「安靜招聘」其實是一種人力資源管理策略。其意思是，當公司出現人才流失時，放棄招聘全職員工來填補職位空缺，改為鼓勵現有員工轉調部門／擔任新角色，或外判給自由工作者。

那為甚麼會出現「安靜招聘」？國際研究顧問機構Gartner未來工作研究團隊主管Emily Rose McRae指，引發「安靜招聘」主要原因有3個，包括：

1. 經濟衰退

由於全球經濟正面臨衰退，所以不少公司都選擇放緩招聘，將員工總數降至／保持在最低水平，以減低人力資源成本。

2. 人才短缺

Emily Rose McRae認為，現時的勞動市場根本沒有足夠的人才去擔任需要角色，意味著僱主可能需時幾個月才能填補一個職位空缺，並不符合成本效益，所以偏向培訓及提升內部員工，或聘用兼職員工。

3. 解決迫切的工作問題

如果公司需要在有限的時間內達成迫切的任務，工作者的「即戰力」是非常重要的考慮因素；與其聘用及培訓新人，很多公司寧願指派較為熟悉公司運作的現職員工，處理新的工作任務。

（《IT狗》劇照）

至於打工仔點睇「安靜招聘」？他們似乎有截然不同的取態——有人視之為學習新技能的好機會，但也有人認為這變相是「出一份糧打兩份工」。Emily Rose McRae則指出，當僱主實施「安靜招聘」時，的確有可能令員工覺得自己原本的職位不重要，或需要承擔額外的工作，繼而影響到自我工作價值的認同，嚴重起來甚至會促使他們產生離職的念頭。所以實施「安靜招聘」時，僱主必須要注意以下2點：

1. 與員工充分溝通

如果要員工轉換新崗位，僱主事前必須和他們有充分的溝通，明確解釋調動職位的目的、可預見的成效等，讓其感受到自己被尊重。

2. 給予相對應的薪酬待遇

如果要員工承擔額外的工作，僱主則應給予相對應的薪酬待遇和福利，絕不能抱著「以最少的人完成最多的事」的思維，否則只會影響員工個人甚至影響團隊的士氣。

其實簡單一點來說，僱主必須以員工的意願為首先考慮因素，以免影響兩者協力合作的關係，最後得不償失。

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（《愛回家之開心速遞》劇照）

常見問題

問：「安靜招聘」是甚麼？

答：當公司面對人才流失，不優先考慮聘用新全職員工來填補空缺，改為鼓勵現職員工承擔新角色，或外判給自由工作者。

問：職場曾流行過甚麼「安靜」風潮？

答：「安靜辭職」和「安靜解僱」，即了解這兩個職場熱門關鍵字。