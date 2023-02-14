  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王裳色．惜裳

14/02/2023

企業管理新招｜今期流行「安靜招聘」！請freelancer代替全職？鼓勵內部調職？做好這2點避免加劇人才流失！

#打工仔 #人才管理 #網絡熱話 #管理 #職場 #安靜辭職 #人力資源 #安靜解僱 #辦公室貼士 #安靜招聘 #招聘
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　去年職場曾流行過一股「安靜」風潮，先是打工仔存心「躺平」的「安靜離職」（Quiet Quitting）工作模式，到後來有不少老闆以「安靜解僱」（Quiet Firing）反撃，譬如不合理地增加工作量、不讓升職加薪等，迫使員工「真．辭職」。踏入2023年，「安靜」風潮繼續，今次輪到流行「安靜招聘」（Quiet Hiring）！到底「安靜招聘」這個最新的職場熱門關鍵字是甚麼意思？點解會出現？

 

Read More：網絡注目！「安靜辭職」、原職躺平成打工新態度！老闆有何「安靜解僱」反撃招數？有無用？

 

　　「安靜招聘」其實是一種人力資源管理策略。其意思是，當公司出現人才流失時，放棄招聘全職員工來填補職位空缺，改為鼓勵現有員工轉調部門／擔任新角色，或外判給自由工作者。

 

　　那為甚麼會出現「安靜招聘」？國際研究顧問機構Gartner未來工作研究團隊主管Emily Rose McRae指，引發「安靜招聘」主要原因有3個，包括：

 

1.    經濟衰退

 

　　由於全球經濟正面臨衰退，所以不少公司都選擇放緩招聘，將員工總數降至／保持在最低水平，以減低人力資源成本。

 

2.    人才短缺

 

　　Emily Rose McRae認為，現時的勞動市場根本沒有足夠的人才去擔任需要角色，意味著僱主可能需時幾個月才能填補一個職位空缺，並不符合成本效益，所以偏向培訓及提升內部員工，或聘用兼職員工。

 

3.    解決迫切的工作問題

 

　　如果公司需要在有限的時間內達成迫切的任務，工作者的「即戰力」是非常重要的考慮因素；與其聘用及培訓新人，很多公司寧願指派較為熟悉公司運作的現職員工，處理新的工作任務。

 

（《IT狗》劇照）

 

　　至於打工仔點睇「安靜招聘」？他們似乎有截然不同的取態——有人視之為學習新技能的好機會，但也有人認為這變相是「出一份糧打兩份工」。Emily Rose McRae則指出，當僱主實施「安靜招聘」時，的確有可能令員工覺得自己原本的職位不重要，或需要承擔額外的工作，繼而影響到自我工作價值的認同，嚴重起來甚至會促使他們產生離職的念頭。所以實施「安靜招聘」時，僱主必須要注意以下2點：

 

1.    與員工充分溝通

 

　　如果要員工轉換新崗位，僱主事前必須和他們有充分的溝通，明確解釋調動職位的目的、可預見的成效等，讓其感受到自己被尊重。

 

2.    給予相對應的薪酬待遇

 

　　如果要員工承擔額外的工作，僱主則應給予相對應的薪酬待遇和福利，絕不能抱著「以最少的人完成最多的事」的思維，否則只會影響員工個人甚至影響團隊的士氣。

 

　　其實簡單一點來說，僱主必須以員工的意願為首先考慮因素，以免影響兩者協力合作的關係，最後得不償失。

 

Read More：職場新風潮！繼「安靜辭職」後流行「猛烈應徵」！只有「報復性求職」才能爭取加薪、擺脫職業倦怠感？

 

（《愛回家之開心速遞》劇照）

 

常見問題

 

問：「安靜招聘」是甚麼？

答：當公司面對人才流失，不優先考慮聘用新全職員工來填補空缺，改為鼓勵現職員工承擔新角色，或外判給自由工作者。

 

問：職場曾流行過甚麼「安靜」風潮？

答：「安靜辭職」和「安靜解僱」，即了解這兩個職場熱門關鍵字。

 

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #人才管理 #網絡熱話 #管理 #職場 #安靜辭職 #人力資源 #安靜解僱 #辦公室貼士 #安靜招聘 #招聘

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk