財政預算2023 | 必睇最貼身5大亮點︰4月起分兩期派$5,000消費券！薪俸稅將退稅100%/ 千元電費補貼/ 交通津貼延至10月

財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，大家最關心的電子消費券落實將由 4 月起分階段派發 $5,000，較去年的「派糖」減半；其他有利民生的派糖措施還包括薪俸稅將退稅 100%、$1,000 電費補貼、交通津貼延至 10 月等。編輯部整理了財政預算的 5 大必睇亮點，即睇詳情。

財政司司長陳茂波於 2 月 22 日在立法會宣讀 2023 至 2024 年度《財政預算案》。

財政預算亮點 01｜繼續派糖！分兩期派發$5,000消費券

新冠疫情影響下，本港經濟持續低迷，所以政府在過去兩年也推行兩輪消費券計劃，分別向超過 600 萬名合資格市民發放 5,000 元及 1 萬元電子消費券。陳茂波宣布，今年將繼續「派糖」，向合資格的 18 歲或以上永久性居民及新來港人士，分兩期發放總額 5,000 元電子消費券，較去年的「派糖」減半，首 3 千元消費券最快 4 月可領取。

● 向每名合資格的 18 歲或以上永久性居民及新來港人士，分兩期發放總額 5,000 元電子消費券。

● 原已登記合資格人士：在 4 月先發放 3,000 元消費券，餘額 2,000 元在年中發放

● 新符合資格人士：經登記後在年中分兩期發放

● 透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士：發放總額 2,500 元消費券

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