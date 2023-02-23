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23/02/2023

《福布斯》最新香港富豪榜出爐！香港富豪又執位？李嘉誠三度登首富，身家逆市增長30億美元！邊個屈居第二？（附25大富豪名單）

#打工仔 #福布斯 #香港富豪榜 #長和系 #李嘉誠 #恒地 #李兆基 #新世界 #鄭家純 #會德豐 #吳光正
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Text: Louise Yuen

　　《福布斯》近日公布 2023 年度香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠連續 3 年榮登福布斯香港首富，身家更拋離第二位的「四叔」李兆基近 700 億港元。

 

　　本港經濟收縮，首 50 位上榜富豪的總身家由去年的 3,280 億美元，輕微下跌至 3,240 億美元，不過蟬聯香港首富寶座的李嘉誠身家卻按年逆市增長，今年憑 390 億美元（約 3,058 億港元）再度成為香港首富，財富按年增長 30 億美元。報告提到，因李嘉誠持有的能量飲品製造商 Celsius Holdings 獲百事投資 5.5 億美元，令股價翻倍，足以抵銷長和因業績疲弱對身家的影響。

 

長和系創辦人李嘉誠

 

　　恒基兆業地產集團創辦人「四叔」李兆基就以 303 億美元（約 2,376 億港元）屈居第二；而新世界主席鄭家純及其家族則受惠於周大福股價上升，以 289 億美元（約 2,266 億港元）緊隨其後成為第三位。

 

恒基兆業地產集團創辦李兆基

 

香港 10 大富豪榜︰

 

1.    長和系李嘉誠（390億美元）

2.    恒地李兆基（303億美元）

3.    新世界鄭家純家族（289億美元）

4.    李錦記李文達家族（193億美元）

5.    會德豐吳光正（169億美元）

6.    新地鄺肖卿（152億美元）

7.    嘉華集團呂志和（149億美元）

8.    華人置業劉鑾雄（132億美元）

9.    阿里巴巴聯合創始人蔡崇信（85億美元）

10.    玩具大王蔡志明（82億美元）

 

 

 

 

 

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