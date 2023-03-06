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06/03/2023

2023年全球護照排名出爐！今年名次大洗牌？邊個地方去年第35位一躍成2023榜首！香港特區護照名次竟大跌10名！

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Text: Sammy Leung

　　去旅行最重要的一定是護照，要留意自己的護照有沒有過期，或者是目的地用不用簽證。若你手持的護照去很多地方都是免簽證，真的少了很多煩惱。美國離岸諮詢公司Nomad Capitalist最近公布了全球護照排名，到底邊本護照最強呢？一齊看看2023年最強護照排名吧！

 

延伸閱讀：亨利護照指數

 

　　美國離岸諮詢公司Nomad Capitalist最近公布了全球護照排名，當中比較了199個地方的護照，評分的準則不只是免簽證地方的數量，還有稅制、全球認知、雙重國籍、個人自由等。

 

Nomad Capitalist全球護照排名

 

第10名.芬蘭

第9名.瑞典

第8名.紐西蘭

 

(圖片來源：UNSPLASH)

 

第7名.捷克

第6名.德國

 

(圖片來源：UNSPLASH)

 

第5名.葡萄牙

第4名.愛爾蘭

 

　　對比2022年的排名，比利時、荷蘭、新加坡及意大利都跌出十名之外，而今年新上榜的有第8名的紐西蘭及第6名的德國。

 

下一頁：最強護照第1至3名！睇埋香港特區護照排第幾！

 

 

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