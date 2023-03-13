消費券2023懶人包│第一期消費券幾時有？用八達通領取要注意甚麼？帳戶失效記得呢日前更新！一文睇清消費券FAQ

相信大家都十分關心政府的2023年消費券計劃，早前政府已經公布了消費券2023的最新詳情，到底甚麼時候會派發第一期消費券？而第一期及第二期消費券又會有多少？今次又有甚麼儲值支付工具？我們要再登記一次嗎？即睇消費券2023的最新詳情！

1. 哪些人有資格領取全額？哪些人可領半額？

2023-24年度《財政預算案》推行2023年消費券計劃，向合資格市民分期發放消費券：

● 香港永久性居民及新來港人士 - $5,000

● 透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士 - $2,500

2. 第一期消費券幾時有？有效期限到幾時？

而已成功登記2022年消費券計劃的市民，會於4月16日在已登記的儲值支付工具帳戶直接收到第一期消費券，券額為：

● 香港永久性居民及新來港人士 - $3,000

● 透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士 - $1,500

至於第一期消費券有效期為2023年10月31日。

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