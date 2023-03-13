亞洲電影大獎5大亮點！梁朝偉再登影帝腦袋空白／洪金寶笑言棄武從文／張婉婷現身頒獎禮

《第 16 屆亞洲電影大獎》昨日（12日）在故宮文化博物館圓滿落幕，多位來自日本、韓國、台灣等地電影人特意來港出席頒獎禮，當中包括重量級評審團主席張藝謀、是枝裕和、阿部寬、池昌旭、 岡田將生、任時完、許光漢、宋芸樺等，絕對是星光熠熠。早前報導過今屆《亞洲電影大獎》的得獎名單，接下來帶大家重溫頒獎禮的 5 大亮點，像梁朝偉憑《風再起時》再登影帝的感受、洪金寶為何決定棄武從文等。

亞洲電影大獎亮點 01｜梁朝偉奪影帝超驚喜：腦袋空白咗好耐！

繼早前公布獲頒亞洲電影貢獻榮譽大獎，梁朝偉昨晚再憑《風再起時》勇奪最佳男主角殊榮，由太太劉嘉玲頒獎，她揭曉結果時更表示︰「Oh my god，這個名字好難讀，Tony 梁朝偉。」二度問鼎「亞洲電影大獎」影帝寶座的梁朝偉聽到結果後一臉愕然，上台接過獎座更指自己沒想過得到此獎，「I didn't expect this! 我睇過入圍幾部電影都係好優秀，我好欣賞嘅男演員，諗都無諗過自己會得到呢個獎，無準備咩 speech，所以只識講多謝，多謝大家！」

（圖片來源︰FB@ Asian Film Awards Academy）

事後梁朝偉接受訪問時更坦言︰「頭先直程腦袋空白咗好耐，好激動。（未來會否多拍電影？）我一直都想同唔同地方的團隊合作，希望找到啲新刺激、新看法，可能有啲新火花。」劉嘉玲則表示公布結果時心情複雜：「又想佢攞，又覺得應該畀啲機會其他人」，但梁朝偉在她心目中是最好的演員。

（圖片來源︰亞洲電影大獎）

下一頁︰洪金寶獲終身成就獎眼濕濕