嶺大研究：香港4成青年自認貧窮，對工作有兩大不滿！扣除教育開支，月均支出約15,000！滿足生活時薪最少要咁多？

大家還記得自己畢業後，第一份Full-Time的人工是多少嗎？香港物價愈來愈高，出外吃一頓好一點點的午餐，可能都要$60。如果人工太低，減去家用、車費、餐費等等，可能自己剩下來的錢真的所剩無幾。最近，香港有一調查顯示，4成接受深度訪談的青年自認貧窮。大家又有甚麼看法呢？

嶺南大學（嶺大）政策研究院早前聯合文化研究及發展中心進行一項「最低工資有幾低？貧窮新一代的就業困境報告」調查。調查一共進行了2輪深度訪談及2次問卷調查，主要對象為18至29歲、收入低於2萬元、有工作經驗的青年。而受訪的人有全職、兼職，深度訪談的年輕人的收入中位數為15,200元；問卷調查的年輕人收入中位數是6,000至9,999元。

（圖片來源：UNSPLASH）

全職青年對工作2點不滿

調查結果發現，大部分年輕人覺得自己的工資太低，認為生活上高成本及置業都為他們帶來不少壓力，大部分全職青年對於工作有以下2點不滿：

● 工時長

● 部分行業長期低薪，比不上任職其他行業的同輩

4成青年自認貧窮 不貧窮的青年可能有家庭支援

而特別要注意的是，在第2輪深度訪談中，有4成青年自認貧窮，而自覺認為不貧窮的青年部分原因是有家庭支援。許多全職青年認為，最低工資提升至40元仍是太低，不少人認為最低工資時薪水平至少「吃得起一餐飯」。

根據是次問卷調查推算，扣除教育開支，青年要滿足現時生活月均支出約14,894元，若一個月工作26日（1日8小時），時薪水平會為71.6元，這和最低工資相距很遠。