消委會 | 測試40款原子筆／啫喱筆！呢款書寫總長度超2km！邊款1秒速乾？有「墨屎」？性價比最高係$8呢款！（附40款筆詳細評分）

對打工仔和學生來說，一支書寫流暢的原子筆／啫喱筆，絕對是工作、學習時的好幫手！但到底點樣先可以揀到支好筆？消費者委員會（消委會）早前測試市面40款原子筆和啫喱筆的書寫性能和安全程度，結果發現各型號的書寫總長度最多可相差接近5倍，而原子筆普遍較比啫喱筆耐用！到底邊幾款可獲評5星高分？邊款可1秒速乾？即睇！

消委會測試的40款原子筆和啫喱筆，包括18款原子筆和22款啫喱筆，售價由$2.4至$86，分別購自文具店、精品店和網店。

（消委會圖片）

【消委會測試原子筆啫喱筆】相差5倍！書寫總長度以原子筆普遍較長！

根據消委會測試結果，40款原子筆和啫喱筆的可書寫總長度十分懸殊，平均值由388.3米至2,323.7米不等，相差接近5倍！整體而言，原子筆型號的可書寫總長度較長，平均可以書寫1,052米！但值得留意的是，是次測試中，可書寫總長度最長和最短的型號都是原子筆，前者為（#11）Pentel e-ball極細（BK125），後者是（#12）uni JETSTREAM EDGE（SXN-1003-38）。

啫喱筆型號平均可書寫總長度則只有699.2米，僅（#28）PILOT Juice （.5）（LJU-10EF-L）極細的平均可書寫總長度超過1,000米！（#24）uni-ball SigNo RT1(UMN-155N-05）、（#29）ZEBRA SARASA CLIP 0.5（JJ15-BL）、（#31）PILOT Juice Up 04 （LJP-20S4-L）和（#35）PILOTG-2（07）（BL-G2-7-L）等型號的平均可書寫總長度超過800米，亦是「長壽」之選！

10款平均可書寫總長度超過1,000米的原子筆／啫喱筆（按長度排序）

（#11）Pentel e-ball極細（BK125）$9

（#5）ZEBRA bLen 0.5（BAS88）$13

（#8）天鵝牌 STABILOLiner 308（fine）$4

（#15）PILOTBP-S（Fine）$7

（#28）PILOT Juice（.5)（LJU-10EF-L）極細 $8

（#16）uni JETSTREAM（SXN-150-07）$15

（#2）Tombow MONO graph Ballpoint Pen（BC-MGLE01）$19

（#7）Tombow MONO graph Ballpoint Pen（BC-MGLU01R15）0.38 $19

（#6）無印良品 MUJI Polycarbonate Ballpoint Pen $8

（#10）uni JETSTREAM（SXN-150-05 $15）

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