  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

15/03/2023

消委會 | 測試40款原子筆／啫喱筆！呢款書寫總長度超2km！邊款1秒速乾？有「墨屎」？性價比最高係$8呢款！（附40款筆詳細評分）

#打工仔 #消費者委員會 #文憑試 #辦公室貼士 #職場 #學生 #無印良品 #墨屎 #DSE #消委會報告 #消委會測試 #Pentel #施德樓 #晨光 #消委會 #uni #原子筆 #Daiso #啫喱筆 #PILOT #Muji #書寫性能 #ZEBRA
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　對打工仔和學生來說，一支書寫流暢的原子筆／啫喱筆，絕對是工作、學習時的好幫手！但到底點樣先可以揀到支好筆？消費者委員會（消委會）早前測試市面40款原子筆和啫喱筆的書寫性能和安全程度，結果發現各型號的書寫總長度最多可相差接近5倍，而原子筆普遍較比啫喱筆耐用！到底邊幾款可獲評5星高分？邊款可1秒速乾？即睇！

 

消委會測試的40款原子筆和啫喱筆，包括18款原子筆和22款啫喱筆，售價由$2.4至$86，分別購自文具店、精品店和網店。

（消委會圖片）

 

【消委會測試原子筆啫喱筆】相差5倍！書寫總長度以原子筆普遍較長！

 

　　根據消委會測試結果，40款原子筆和啫喱筆的可書寫總長度十分懸殊，平均值由388.3米至2,323.7米不等，相差接近5倍！整體而言，原子筆型號的可書寫總長度較長，平均可以書寫1,052米！但值得留意的是，是次測試中，可書寫總長度最長和最短的型號都是原子筆，前者為（#11）Pentel e-ball極細（BK125），後者是（#12）uni JETSTREAM EDGE（SXN-1003-38）。

 

　　啫喱筆型號平均可書寫總長度則只有699.2米，僅（#28）PILOT Juice （.5）（LJU-10EF-L）極細的平均可書寫總長度超過1,000米！（#24）uni-ball SigNo RT1(UMN-155N-05）、（#29）ZEBRA SARASA CLIP 0.5（JJ15-BL）、（#31）PILOT Juice Up 04 （LJP-20S4-L）和（#35）PILOTG-2（07）（BL-G2-7-L）等型號的平均可書寫總長度超過800米，亦是「長壽」之選！

 

10款平均可書寫總長度超過1,000米的原子筆／啫喱筆（按長度排序）

（#11）Pentel e-ball極細（BK125）$9

（#5）ZEBRA  bLen 0.5（BAS88）$13

（#8）天鵝牌 STABILOLiner 308（fine）$4

（#15）PILOTBP-S（Fine）$7

（#28）PILOT Juice（.5)（LJU-10EF-L）極細 $8

（#16）uni JETSTREAM（SXN-150-07）$15

（#2）Tombow MONO graph Ballpoint Pen（BC-MGLE01）$19

（#7）Tombow MONO graph Ballpoint Pen（BC-MGLU01R15）0.38 $19

（#6）無印良品 MUJI Polycarbonate Ballpoint Pen $8

（#10）uni JETSTREAM（SXN-150-05 $15）

 

下一頁：即睇【消委會測試原子筆啫喱筆】邊款最多墨屎、最快乾、最危險！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #消費者委員會 #文憑試 #辦公室貼士 #職場 #學生 #無印良品 #墨屎 #DSE #消委會報告 #消委會測試 #Pentel #施德樓 #晨光 #消委會 #uni #原子筆 #Daiso #啫喱筆 #PILOT #Muji #書寫性能 #ZEBRA

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk