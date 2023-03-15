奧斯卡2023｜楊紫瓊成首位亞裔影后！搏命拍戲險癱瘓？為愛息影4年？因一事被列入黑名單？盤點「第一武打女星」8個演藝生涯重要時刻！

恭喜楊紫瓊勇奪奧斯卡影后！在剛過去的第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上，馬來西亞華裔女演員楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》贏得奧斯卡最佳女主角，成為首位華裔奧斯卡影后！楊紫瓊在台上發表感言時，更特別鳴謝香港「讓我開展我的事業，讓我站在巨人的肩膊上，扶我一把，成就了今日的楊紫瓊。」到底這位新鮮出爐影后是如何煉成？即睇「第一武打女星」楊紫瓊的8個演藝生涯重要時刻！

（電視截圖）

【奧斯卡影后楊紫瓊的8件事】1. 獲得選美冠軍而踏入演藝圈

雖然有不少人誤會楊紫瓊是香港演員，但其實她生於大馬富豪世家，更是1983年馬來西亞小姐選美冠軍！楊紫瓊在參賽期間認識了香港富商潘迪生，1984年獲後者邀請到香港與成龍合拍Guy Laroche手錶廣告，就此開啟其演藝事業！

（圖源：微博／網上圖片）

【奧斯卡影后楊紫瓊的8件事】2. 憑《皇家師姐》獲金像獎最佳新人提名

楊紫瓊來到香港不久，先後出演了動作喜劇電影《貓頭鷹與小飛象》（1984年）、警匪動作片《皇家師姐》（1985年），逐漸為人認識及關注。不說不知，原來楊紫瓊曾跟隨洪金寶習武半年，每天都要練紮馬、打沙包、踢腿，因而在《皇家師姐》表現出色，不但成為當時香港電影圈的「頭號武打女星」，更獲得當年金像獎最佳新人提名！

【奧斯卡影后楊紫瓊的8件事】3. 曾為愛情息影4年

然而楊紫瓊卻選擇在其事業當紅階段，於1988年下嫁潘迪生而退居幕前，全心投入家庭生活。但因為不習慣少奶奶生活，加上不捨其演藝事業，結果1992年便離婚收場。楊紫瓊同年憑電影《警察故事III超級警察》復出，翌年更拍下《東方三俠》、《新流星蝴蝶劍》、《現代豪俠傳》、《武俠七公主》、《超級計劃》、《太極張三豐》等多部電影，再次在影壇大放異彩！

【奧斯卡影后楊紫瓊的8件事】4. 為拍戲險終生癱瘓

1995年，楊紫瓊拍攝電影《阿金的故事》時，因堅持不用替身，結果從18米高的天橋躍下時跌傷背部，甚至傷及頸和腰，連肋骨都斷了3條，幾乎導致終身癱瘓，休養將近1年才康復！







（截圖自《阿金的故事》）

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