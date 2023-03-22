三隧分流 | 過海隧道新收費懶人包！8.2起率先試行「633 方案」︰紅隧、東隧劃一收$30！年底按時段收費超複雜？即睇詳情！



行會日前通過「三隧分流」最新方案，政府今日（22日）公布 3 條過海隧道將分兩階段調整收費，首階段的「633 方案」由 8 月 2 日政府收回西隧起，西隧的私家車收費將由現時的 $75，下調至 $60，紅隧和東隧則劃一收費至 $30，望能分散紅隧、東隧的車流至西隧。





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第二階段則是「不同時段不同收費」收費方案，把星期一至六劃分為「繁忙時段」、「一般時段」及「非繁忙時段」3 種時段，其中以「繁忙時段」收費最貴，私家車經西隧收 $60，紅隧和東隧則收 $40；由 10:30am 至 4:30pm 則為「一般時段」，各隧道私家車統一收費 $30；至於 7pm 至翌日 7:30am 均屬「非繁忙時間」，3 條隧道的私家車收費統統減至 $20。由於星期日及公眾假期的交通流量比平日低，政府建議 3 條過海隧道日間私家車劃一為 $25，其餘時段更降至 $20，而電單車收費則為私家車的 4 成。新措拖預計於今年底前實施，並只適用於私家車及電單車。

繁忙時段：主要分為 7:30am-10:15am 及 4:30-7pm 兩個時段，早晚繁忙時段共約 4 至 5 小時，私家車經西隧收 $60 ，紅隧和東隧收 $40。

一般時段：即 10:30am-4:30pm 日間時段，私家車不論經哪條過海隧道，一律只收 $30；

非繁忙時段：由 7pm 至翌日 7:30am 均屬非繁忙時段，3 條過海隧道劃一收費 $20。

的士方面，政府建議三條過海隧道全日劃一收費為 $25，即乘客若非於過海的士站上車，便需支付過高達 $50 的去程、回程隧道附加費。



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