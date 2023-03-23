  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

23/03/2023

職場開心指數 | 過勞！無Work-life Balance！6成人工作意義只為錢！香港人返工開心嗎？僅僅合格！企業留人只能用錢？

#打工仔 #和富社會企業「香港開心D」 #人工 #工作生活失衡 #滿足感 #職場開心指數 #公司管理層 #返工 #我的訴求就是上班 #網上調查 #工作表現評核 #辦公室小貼士 #薪酬恰當度 #辦公室貼士 #職場小貼士 #職場 #OL #管理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　每逢返風落雨、公共交通工具受阻，總會看到有打工仔在電視新聞上表現一顆渴望上班的心！香港人有金句：「我的訴求就是上班」，但其實香港人是否真的喜歡上班？上班佔據生活大部分時間，感到不快樂怎麼辦？和富社會企業「香港開心D」去年以網上調查方式，收集了1,527份問卷，研究港人的職場開心指數。指數滿分為10分，調查結果顯示港人的職場開心指數僅得5.15分，屬於僅僅合格！40.5%受訪者表示工作「過勞」，31.5%更指因為工作而令生活失衡。

 

（圖片來源：劇集《夏天不上班》劇照）

 

　　「人人都返工，唔通人人都想返工？」調查中，有多於6成受訪者認為工作只是賺錢的途徑，換言之工作對大部分打工仔而言除了金錢，並沒有太大意義。有4成受訪者更認為最影響在職快樂感的是自評薪酬恰當度不足。他們衡量自己的工作量及表現後，認為自己現時的薪酬不成正比，從而使其快樂感下降。

 

（圖片來源：劇集《大叔的愛》劇照）

 

下一頁：即睇公司管理層如何留人才？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #和富社會企業「香港開心D」 #人工 #工作生活失衡 #滿足感 #職場開心指數 #公司管理層 #返工 #我的訴求就是上班 #網上調查 #工作表現評核 #辦公室小貼士 #薪酬恰當度 #辦公室貼士 #職場小貼士 #職場 #OL #管理

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk