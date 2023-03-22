全球最難負擔樓價排行榜！榜首連續13年又係香港！齋收入唔支出要儲蓄咁多年！港人5大熱門移民地點樓價都難負擔？

「我要上車！」很多打工仔都以置業為人生目標，返工努力工作為的只是想更快買樓，有一個屬於自己的家，不用再為住宿問題煩惱。而大家一向都知道香港樓價相當高，對於普通打工仔要購入一個單位，真的十分困難。最近，國際調查機構Demographia公布了全球城市樓價負擔能力報告，香港連續13年蟬聯全球最難負擔樓價榜首！

最近，國際調查機構Demographia公布了全球城市樓價負擔能力報告，報告調查截至2022年第三季，一共調查了全球94個城市的樓價數據，當中有55個地方的樓價被評為「極難負擔」，樓價及收入比率為5.1倍或以上。樓價中位數對家庭收入中位數比率為3倍或以下是可負擔的，3.1倍至4倍是難負擔；4.1倍至5倍是嚴重難負擔；比率為5.1倍或以上是「極難負擔」。

先說説香港，香港在全球最難負擔樓價連續13年蟬聯第1名，樓價中位數對家庭收入中位數比率為18.8倍！換句話來說，即是家庭完全不支出，齋靠收入去買樓要超過18年的時間！香港在2022年同一份研究中，樓價中位數對家庭收入中位數比率為23.2倍，2023年的研究是降至18.8倍。

(圖片來源：UNSPLASH)

而在今次的調查中，除了第一名的香港是18.8位外，第2及第3名樓價「極難負擔」分別為比率達13.3倍的悉尼及12倍的溫哥華；第4位檀香山；第5位是聖荷西。再看看港人熱門的移民或移居地點，到底樓價難不難負擔呢？以下為各個地方的樓價中位數對家庭收入中位數比率。

地點（樓價中位數對家庭收入中位數比率）

澳洲整體（8.2）

墨爾本（9.9）

阿得雷德（8.2）

珀斯（5.4）

加拿大整體（5.3）

多倫多（9.5）

蒙特婁（5.4）

美國整體（5）

檀香山（11.8）

聖荷西（11.5）

洛杉磯（11.3）

三藩市（10.7）

紐約（7.1）

英國整體（5.3）

倫敦（8.7）

班來茅夫（8）

倫敦近郊（7.3）

曼徹斯特（5.5）

伯明翰城（4.8）

新加坡（5.3）

由樓價中位數對該地家庭收入中位數比率上得知，澳洲樓價相對上比新加坡、英國、英國及加拿大較難負擔的。