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24/03/2023

2023胡潤富豪榜出爐！全球富豪身家齊齊跌？今年首富唔再係Elon Musk？香港仲係咪李嘉誠最有錢？

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Text: Kennis Wong

　　胡潤研究院昨日（3月23日）發布2023年的胡潤富豪榜。今年共有3,112位十億美金企業家上榜，分別來自2,356家公司。Tesla市值下滑，使行政總裁馬斯克（Elon Musk）「退位讓賢」，由「奢侈品之王」LVMH行政總裁伯納德·阿諾特（Bernard Arnault）「接棒」，首次成為全球首富。而中國繼續蟬聯最多富豪的國家，北京成全球十億美金企業家之都。至於香港，長和系創辦人李嘉誠及其家族蟬聯香港富豪之首，緊隨其後的就是恒基地產創辦人李兆基。

 

（圖片來源：胡潤百富網頁）

 

　　LVMH行政總裁、74歲的伯納德·阿諾特（Bernard Arnault）以13,500億元人民幣財富，比去年上升兩級，奪得全球首富寶座，而去年首富，52歲的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家遞減23%，以10,500億元人民幣屈居第2位，第三名則是Hermes董事長貝特朗·皮埃奇以9,000億元人民幣奪得，比去年躍升7位。

 

　　至於中國首富依然是來自養生堂、農夫山泉創辦人，69歲的鍾睒睒，以4,650億元人民幣身家，位列第15位，與去年一樣。而騰訊的馬化騰則以2,600億元人民幣位列第31名，比去年下跌3名，成為中國第二富豪。而著名中國富商，阿里巴巴創辦人馬雲今年成績明顯退步，身家下降32%，僅以1,700億元人民幣位列第52位。不過，值得留意的是，即使中國富豪未能躋身十大，但仍然是最多富豪的國家。

 

養生堂、農夫山泉創辦人鍾睒睒

 

　　香港人經常掛在口邊的一句：「如果我係李嘉誠個仔就好喇」，今年仍然不用改口。根據排名，長和系創辦人李嘉誠及其家族成為首位出現在名單內的香港人，以2,100億元人民幣排名第39位，惟比去年下跌2名。而下一位出現的香港富豪為恒基地產創辦人李兆基，以1,500億人民幣成為第59名富豪，比去年退步5名。

 

長和系創辦人李嘉誠


 
恒基地產創辦人李兆基

 

中國10大富豪（人民幣）：

1.    養生堂鍾睒睒（4,650億元）

2.    騰訊馬化騰（2,600億元）

3.    字節跳動張一嗚（2,500億元）

4.    寧德時代曾毓群（2,350億元）

5.    拼多多黃崢（2,100億元）

6.    長江實業李嘉誠（2,100億元）

7.    軟銀孫正義（1,900億元）

8.    網易丁磊（1,800億元）

9.    美的何享健（1,800億元）

10.    阿里系馬雲（1,700億元）

 

 

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