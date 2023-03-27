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27/03/2023

內地消費必知！使用電子支付要有內地戶口！邊6間銀行可以在港遙距開戶？邊間所需文件最少？呢間親赴內地分行先啟動到戶口

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Text: Louise Yuen

　　內地與香港通關後，不少人都趁周末北上去個小旅行，按摩逛街再歎地道美食。從前大家總需在出發前兌換些人民幣傍身，不過內地現時流行電子支付，由餐廳、便利店至 call 車均可用支付寶、微信等，所以開通內地版支付工具於北上消費就最方便快捷。編輯部為大家整理 6 大可於香港遙距開戶的銀行及其申請方法，即睇哪兩間所需文件最少、哪間又要親赴內地分行才能啟動戶口！

 

在港遙距開戶！只限第II 、III類內地銀行戶口

 

　　人在香港大可以「一卡走天涯」，但內地卻只有指定大型連鎖店舖才接受港人常用的 VISA、Mastercard 等信用卡，若光顧小店、攤檔更是無用武之地。北上消費除了可用內地較普遍的銀聯信用卡，開設內地銀行戶口並綁定至電子錢包也是未來大趨勢。而內地銀行戶口亦分為 3 類，包括︰

 

第 I 類

主要用途：現金存取、轉賬、購買投資理財產品、大額消費等

每日累計交易：無限制

每年累計交易：無限制

結餘上限：無限制

 

第 II 類

主要用途：現金存取、轉賬、日常消費等

每日累計交易：1 萬元人民幣

每年累計交易：20 萬元人民幣

結餘上限：無限制

 

第 III 類

主要用途：較小金額轉賬、日常消費

每日累計交易：2 千元人民幣

每年累計交易：5 萬元人民幣

結餘上限：2 千元人民幣

 

　　由於第 I 類內地銀行戶口用途廣泛，大家需帶同内地居住證明及内地電話號碼並親身前往内地銀行才能開戶，而在香港則可遙距開設第 II 類、第 III 類賬戶，不需要内地電話號碼和内地居住證明。

 

 (圖片來源︰unsplash)

 

下一頁︰邊間銀行開戶所需文件最少？

 

 

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