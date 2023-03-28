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28/03/2023

世界最安全城市排名大公開！中東國家穩佔三甲！香港10強唔見影，邊度冠絕亞洲排第4？

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Text: Louise Yuen

　　外國統計網站 Ranking Royals 近日公布「世界最安全城市」名單，曾是全球 10 大安全城市的香港十強不入，只排第 18 位。台北則力壓東京首爾，高居第 4 名，名次冠絕亞洲！

 

　　Ranking Royals 早前就全球 424 個城市的犯罪率、搶劫率、毒品犯罪率、暴力犯罪、白天和晚上安全行走、被人侮辱或騷擾、種族性別宗教膚色歧視等指標，對各個城市評分並進行排名。當中高踞三甲位置的，全是中東國家，像阿聯酋首都—阿布扎比以 88.3 分奪「世界最安全城市」寶座；其次是卡塔爾首都多哈，以 86 分排名第 2；第三位是同為酋長國的阿治曼（Ajman）。

 

　　最驚喜是台北竟緊隨其後，以 84.8 分高居第 4 名，比東京、首爾排名更高，冠絕亞洲。報布指，台北的犯罪率極低，僅得 14.3 分，而且公共交通系統完善又安全，加上大多台北人都很友善，不論日間或黑夜，走到哪裏都會感到安全。反觀曾被經濟學人智庫選為全球 10 大安全城市的香港則不入十強，只排第 18 位。而泰國清邁更超越分別排第 23、24 位的東京和首爾，排名 21 位。

 

 

 

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