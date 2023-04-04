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04/04/2023

18區月入排行榜出爐！最新入息中位數為2.83萬元！邊3區人月入達4萬蚊？呢區取代深水埗成最窮地區（附完整排名）

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Text: Louise Yuen

　　18 區月入排行榜出爐！政府統計處近日公布最新人口及住戶統計數字，全港入息中位數為 2.83 萬元，其中傳統富有地區如中西區、灣仔繼續成最高收入地區，西貢區則以入息中位數 4 萬元，打入三甲位置！深水埗亦不再是全港最窮地區，由住戶入息中位數為 22,100 元的觀塘區代替。

 

全港月入中位數 2.83 萬元！唯有一區收入下跌

 

　　統計處早前出版《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，去年全港家庭住戶每月中位數為 28,300 元，比 2021 年增加 800 元，按年上升2.9%。其中月入中位數達 42,300 元的中西區，連續 3 年成為最高收入地區，緊隨其後是灣仔區及西貢區，兩者月入均達 4 萬元或以上。而觀塘區則取代深水埗成為全港收入最低地區，住戶入息中位數為 22,100 元，比去年更錄得 0.45% 跌幅，是全港唯一收入下跌的地區。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

香港總人口跌0.9%！中西區、灣仔人口流失最多

 

　　移民潮持續，去年香港總人口有約 725.9 萬人，按年減少 6.5 萬人，跌幅達 0.9%，而傳統富有地區如中西區、灣仔的人口流失最為顯著，分別減少了 5.4% 及 4.8%。而有 68.43 萬人的沙田區成為人口最多地區，其次是觀塘區有 66.36 萬人和元朗區有 65.25 萬人，而灣仔區則最少人，僅有 15.6 萬人口。

 

下一頁︰18 區月入完整排名

 

 

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