福布斯最新全球富豪榜公開！邊個揮低馬斯克登首富寶座？股神巴菲特排第幾？FB朱克伯格跌出15強

繼香港富豪榜之後，美國財經雜誌《福布斯》日前再公布 2023 年全球億萬富豪榜，去年的全球首富馬斯克在 10 月以高價 440 億美元收購 Twitter，隨後拖累 Tesla 股價下挫，身家縮水 390 億美元，今年只能以 1,800 億美元屈居第二。而 LVMH 主席阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族則取而代之，憑一年間大增 530 億美元至 2,110 億美元的身家，首次榮登全球首富寶座。

LVMH 主席阿爾諾（Bernard Arnault）

全球十大富豪榜名單當中，最為人熟悉分別是排第 3 的亞馬遜創辦人的貝索斯 、第 4 位的甲骨文創辦人埃里森、第 5 位的股神巴菲特，以及第 6 位的微軟共同創辦人蓋茨。中國農夫山泉董事長鐘睒睒則比 Facebook 創辦人朱克伯格高一位，排名第 15 位，較去年的 657 億美元身家再增至 680 億美元，連續三年蟬聯中國首富寶座。至於 TikTok 母公司字節跳動的創辦人張一鳴，雖然身家大減 50 億美元至 450 億美元，仍位列全球富豪榜第 26 名，為中國第二富豪。騰訊主席馬化騰排第 34 位，估計擁有 353 億美元資產，僅次李嘉誠；阿里巴巴創辦人馬雲就降至第 63 名。至於排名最高的香港富豪，繼續是香港長和創辦人李嘉誠，以 380 億美元排第 33 位。

香港長和創辦人李嘉誠

報告發現，全球富豪榜上榜人數僅有 2,640 位，較去年減少 28 位，財富總額則達 12.2 萬億美元，較去年的12.7萬億美元略為下跌。來自美國的富豪數量則佔全球富豪榜的大多數，有多達 736 位，而中國（包括香港、澳門和台灣）的上榜富豪則緊隨其後，共 614 位，僅次於美國。

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