  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

11/04/2023

福布斯最新全球富豪榜公開！邊個揮低馬斯克登首富寶座？股神巴菲特排第幾？FB朱克伯格跌出15強

#Bernard Arnault #貝索斯 #全球富豪榜 #馬斯克 #Tesla #福布斯 #Google #亞馬遜 #阿爾諾 #巴菲特 #微軟 #李嘉誠 #農夫山泉 #鐘睒睒 #elon musk #全球首富 #股神 #LVMH #創辦人
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　繼香港富豪榜之後，美國財經雜誌《福布斯》日前再公布 2023 年全球億萬富豪榜，去年的全球首富馬斯克在 10 月以高價 440 億美元收購 Twitter，隨後拖累 Tesla 股價下挫，身家縮水 390 億美元，今年只能以 1,800 億美元屈居第二。而 LVMH 主席阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族則取而代之，憑一年間大增 530 億美元至 2,110 億美元的身家，首次榮登全球首富寶座。

 

LVMH 主席阿爾諾（Bernard Arnault）

 

　　全球十大富豪榜名單當中，最為人熟悉分別是排第 3 的亞馬遜創辦人的貝索斯 、第 4 位的甲骨文創辦人埃里森、第 5 位的股神巴菲特，以及第 6 位的微軟共同創辦人蓋茨。中國農夫山泉董事長鐘睒睒則比 Facebook 創辦人朱克伯格高一位，排名第 15 位，較去年的 657 億美元身家再增至 680 億美元，連續三年蟬聯中國首富寶座。至於 TikTok 母公司字節跳動的創辦人張一鳴，雖然身家大減 50 億美元至 450 億美元，仍位列全球富豪榜第 26 名，為中國第二富豪。騰訊主席馬化騰排第 34 位，估計擁有 353 億美元資產，僅次李嘉誠；阿里巴巴創辦人馬雲就降至第 63 名。至於排名最高的香港富豪，繼續是香港長和創辦人李嘉誠，以 380 億美元排第 33 位。

 

 

香港長和創辦人李嘉誠

 

　　報告發現，全球富豪榜上榜人數僅有 2,640 位，較去年減少 28 位，財富總額則達 12.2 萬億美元，較去年的12.7萬億美元略為下跌。來自美國的富豪數量則佔全球富豪榜的大多數，有多達 736 位，而中國（包括香港、澳門和台灣）的上榜富豪則緊隨其後，共 614 位，僅次於美國。

 

下一頁︰《福布斯》2023 年全球億萬富豪榜名單

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#Bernard Arnault #貝索斯 #全球富豪榜 #馬斯克 #Tesla #福布斯 #Google #亞馬遜 #阿爾諾 #巴菲特 #微軟 #李嘉誠 #農夫山泉 #鐘睒睒 #elon musk #全球首富 #股神 #LVMH #創辦人

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk