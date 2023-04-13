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13/04/2023

跨境付款 | 假冒Alipay HK短訊重出江湖！2種手法騙走Alipay HK賬戶及支付密碼！防騙視伏器即check有無伏

#打工仔 #假冒 #Alipay HK #短訊 #防騙視伏器 #騙徒 #守網者 #假網站 #官方渠道
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Text: Sammy Leung

　　科技愈來愈發達，大家都會常常利用網上的支付工具付款，真的十分方便。不過最近，守網者Facebook指，近日香港出現假冒Alipay HK 短訊，有騙徒想利用大家的不留神拿取受害人帳號。騙徒手法真的層出窮，即睇騙徒用甚麼方法騙大家！

 

　　守網者早前在Facebook上發文表示，假冒AlipayHK 釣魚短訊又再次在香港出現，而今次短訊中大致有2款：

 

1.    聲稱用戶的AlipayHK賬戶存在違規

2.    要求用戶進行實名登記，否則帳號會被停止

 

圖片來源：守網者Facebook

 

　　而在短訊最尾，更附上連結，大家一按下去就會去了假網站。如果一個不留神或信以為真，輸入了登錄帳號、登錄密碼和支付密碼，Alipay HK的賬戶更有機會被騙走。

 

 

　　守網者指，大家如果收到類似短訊，應保持冷靜。更可以做以下3件事去查證：

 

1.    細心觀察，就會發現假網站的地址與官方地址不同

2.    透過官方渠道向機構查證

3.    用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑網址，一check便知有無伏

 

 

防騙視伏器：https://cyberdefender.hk/scameter/

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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