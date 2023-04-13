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13/04/2023

WhatsApp 3大新功能！邊度率先推WhatsApp Payments支付功能？「社群」新工具！相片可秒變Stickers圖文教學

#打工仔 #WhatsApp #WhatsApp Payments #支付功能 #社群 #新工具 #WhatsApp Stickers #教學
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Text: Louise Yuen

　　WhatsApp又有新功能，最近推出全新 WhatsApp Payments支付功能，可如PayMe般直接在app中付款及轉帳，不過目前僅於這個地方率先試用；「社群」則有新工具如全新管理員控制選項。如果閣下是iPhone用戶，必學一招可以輕鬆把相片變成WhatsApp Sticker，最快10秒搞掂！


WhatsApp新功能01｜巴西率先試用！全新WhatsApp Payments支付功能


　　WhatsApp剛在4月11日推出全新WhatsApp Payments支付功能，用法就像港人常用的PayMe，可以直接利用WhatsApp購物付款，甚至轉帳給親朋好友，而且標榜不收手續費，收付款過程毋須再跳轉至其他應用程式或網站，甚為方便。與其他支付工具一樣，設定WhatsApp Payment需要綁定指定銀行的帳戶及信用卡進行收付款，通過帳戶驗證後便可使用WhatsApp的支付功能。

 


　　付款步驟也很簡單，打開 WhatsApp 後進入收款人的對話，於「附件」中選擇「支付」，然後輸入轉帳金額即可。要留意，每次付款時均需輸入自設的PIN碼才能成功發送款項。這功能目前率先於巴西試行，其後有望擴展至其他地區。


詳情︰www.whatsapp.com/payments/in


下一頁︰「社群」2 大新工具！

 

 

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