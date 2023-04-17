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17/04/2023

金像獎2023│香港電影金像獎得獎名單出爐！頒獎禮8大精華看點：《給十九歲的我》奪最佳電影惹爭議 / 首位南亞裔演員獲獎超可愛 / 大會特刊劉青雲變Edan

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Text: Sammy Leung

　　第41屆香港電影金像獎在周日（16日）已經舉行，你的心水電影、演員、導演等，又有沒有獲得獎項呢？今次帶大家看一看第41屆香港電影金像獎得獎名單及頒獎禮8大精華看點！


金像獎2023│第41屆香港電影金像獎得獎名單


最佳男主角︰劉青雲《神探大戰》

 

圖片來源：ViuTV


最佳女主角︰鄭秀文《流水落花》

 

圖片來源：ViuTV


最佳電影︰《給十九歲的我》

 

圖片來源：給十九歲的我Facebook


最佳導演︰韋家輝《神探大戰》

 

圖片來源：ViuTV


最佳男配角︰許冠文《風再起時》
最佳女配角︰王菀之《飯戲攻心》
最佳新演員︰林諾《白日青春》
新晉導演︰何爵天《正義迴廊》
最佳編劇︰韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》
最佳攝影︰鄭兆強《神探大戰》
最佳剪接︰李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

 

圖片來源：正義迴廊Facebook


最佳美術指導︰雷楚雄、黃敏軒《風再起時》
最佳服裝造型設計︰吳里璐、郭淑敏《風再起時》
最佳動作設計︰黃偉亮《明日戰記》
最佳原創電影音樂︰黃衍仁《窄路微塵》
最佳原創電影歌曲︰我這樣活了一天《流水落花》(作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文)
最佳音響效果︰Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》
最佳視覺效果︰鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》
最佳亞洲華語電影︰《海的盡頭是草原》
專業精神獎：石琪、羅卡
終身成就獎：胡楓


下一頁：香港電影金像獎8大重點

 

 

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