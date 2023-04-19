  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

19/04/2023

邊度最多有錢人？2023最富裕城市排名出爐！香港重回Top 10，仍輸畀呢2個亞洲城市！

#打工仔 #有錢人 #富裕 #排名 #亞洲 #報告 #悉尼 #百萬富翁 #上海 #北京 #香港 #新加坡 #倫敦 #三藩市灣區 #東京 #紐約
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　小時候，大人常常說「多讀書，大個多賺錢」，所以「賺多些錢」和「要變成富豪」已經成為部分香港人的目標。但到底全球哪一個地方的人是最富裕，最多百萬富翁呢？英國移民顧問公司Henley & Partners和New World Wealth公布了一份「2023年世界最富裕城市」的報告，去年跌出Top 10排名的香港，今年成功回到Top 10。但亞洲城市上，有2個地方排名比香港更高！

 

2023年世界最富裕城市排名（第6至10位）

 

第10位　悉尼（百萬富翁人數：126,900人）

 

圖片來源：Dan Freeman@Unsplash

 

第9位　上海（百萬富翁人數：127,200人）

 

圖片來源：Kin Li@Unsplash

 

第8位　北京（百萬富翁人數：128,200人）

 

　　另外，還有2個中國城市上榜，是第8位的北京及第9位的上海，這2個地方在2012至2022年間的高資產淨值人士，分別上升了70%及72%。

 

第7位　香港（百萬富翁人數：129,500人）

 

　　在2023年世界最富裕城市排名中，香港是排名第7位，比起上年跌至第12位，今年重回Top 10，有129,500位百萬富翁。不過要留意的是，香港在2012至2022年間高資產淨值人士是下跌了27%。

 

第6位　洛杉磯（百萬富翁人數：205,400人）

 

圖片來源：Jake Blucker @Unsplash

 

下一頁：2023年世界最富裕城市排名（第1至5位）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #有錢人 #富裕 #排名 #亞洲 #報告 #悉尼 #百萬富翁 #上海 #北京 #香港 #新加坡 #倫敦 #三藩市灣區 #東京 #紐約

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk