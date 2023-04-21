日本職場最討厭Emoji排行榜！下屬、上司收呢個Emoji會一秒黑面？邊個Emoji令上司feel good？Send訊息小心踩中地雷！

發訊息已經成為了生活上其中一種溝通方式，很多時大家打字時會加上不同的Emoji，令文字可以表達得更生動。不同人對Emoji都有不同的理解，當收到一些自己認為是負面的Emoji時會皺一皺眉，甚至無名火起，好像編輯就不喜歡收到滴汗及假笑Emoji，大家有沒有不喜歡的Emoji呢？日本曾有一調查，發現打工仔及上司在溝通時，收到哪些Emoji是會被討厭或能夠獲得好感的。一齊看看到底日本打工仔及上司最不喜歡收到甚麼，大家都可以參考一下，以免自己上班時踩地雷！

日本的Neo Japan曾經做過一項排名，調查了400名20至50歲的上司及打工仔，他們在上班時都會使用通訊軟件和公司人員溝通，到底他們最不喜歡收到甚麼Emoji或者哪些Emoji能夠獲得他們的好感？

日本下屬／後輩收到上司／前輩的「感謝」訊息時，最討厭Emoji Top3：

1. 心心眼

2. 戴黑超

3. 笑到喊

日本上司／前輩收到下屬／後輩的「多多指教」訊息時，最討厭Emoji Top3：

1. 心心眼

2. 戴黑超

3. 笑到喊

原來日本下屬／後輩收到上司／前輩的「感謝」Emoji Top3及日本上司／前輩收到下屬／後輩的「多多指教」最討厭Emoji Top3都是一樣結果。心心眼雖然看上去十分熱情，但對收到的人來說，他們會認為有點「狡猾」，所以不喜歡這個Emoji。所以以上3個表情符號在職場都是少用為妙！

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