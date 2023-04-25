打工天堂不再！美科企巨頭狂削福利︰Google釘書機膠紙要借！ Meta取消call車洗衫津貼！Twitter cut免費午餐

美國科技企業向來以員工福利見稱，不只辦公室設有遊戲室、免費自助餐、定期舉行音樂會，部分公司更提供住屋、健身津貼等優厚福利，令一眾打工仔羨慕不已。可惜近年全球經濟不景，各大美國科企自去年起也相繼「瘦身」大規模裁員，即使保住飯碗，公司同時也大削福利，難怪「打工天堂」不再。



美國科企削福利｜Google︰大削免費餐飲、非工程師不再提供MacBook！釘書機、膠紙要去接待處借！



科技巨頭Google繼年初裁員過萬人之後，近月為了節省公司支出，再度出招大削員工福利。美國財經頻道《CNBC》報導，Google母公司Alphabet財務長Ruth Porat早前向全體員工發送電子郵件，指公司目前正進行成本削減計畫，未來將不再於影印室供應釘書機和膠紙，有需要的員工只可向接待處的同事借用，實行從細節開始節流。



手提電腦可說是每位科企員工的基本配備，過往Google主要提供MacBook，但現時不只減少員工更換新電腦的頻率，如非工程師的員工更只能獲得公司自家開發的Chromebook。另外，若公司已經提供手機，員工就不得要求再買；如需購買超過 1,000美元的配件時，還要得總監或以上職級的高層批准，決意一改從前「洗腳唔抹腳」的作風。



（圖片來源︰Google）



Google早在疫情嚴峻期間實施混合工作模式，大部分員工每周只需回辦公室工作3天，久而久之出現種種的資源錯配問題，例如星期一烤了太多鬆餅、員工接駁巴士GBuses只有一名乘客，以及大部分人在星期五下午居家辦公，公司卻提供瑜伽課程。因此，公司計劃於關閉這些未被充分利用的設施，包括部分員工咖啡店、設有免費飲品和小食的微型廚房，以及人流較少的自助餐廳，從員工的免費餐飲再開刀。



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