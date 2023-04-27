全球政府治理排名公開！哪些國家政府效率最高？頭10位歐洲國家佔大多數！芬蘭「世一」位置首次被這個亞洲國家取代！

國際非牟利組織錢德勒治理研究院（Chandler Institute of Governance）近日公布2023年錢德勒良好政府指數（Chandler Good Government Index），在104個國家當中，新加坡憑藉優良的領導力、前瞻性、金融管理和市場吸引力，以0.8646分高居全球政府治理排名的榜首位置，比去年的第3位連升兩級，更是唯一打入十強的亞洲國家。



報告指出，獅城對新冠疫情的反應值得讚賞，經濟復甦的表現更遠勝其他國家，甚至超越疫前水平，因此榮登全球政府治理排名的第1位！瑞士對比去年則排名不變，屈居第二；反而是芬蘭本來自2021年指數推出起一直穩守第一位，今年卻下跌兩位至排名第3。除了第10位的新西蘭，其餘躋身10大的均屬歐洲國家。亞洲國家如日本、南韓就分別排第13位及第18位，成功入選20強。



（圖片來源︰unsplash）



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