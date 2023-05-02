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02/05/2023

返工烏托邦 | Work-Life Balance不是夢？印度初創鼓勵下班電腦秒速熄機？德國企業員工放假自動刪電郵？哪些國家法例最厚待打工仔？

#打工仔 #OT #工時 #工作與生活平衡 #法國 #印度 #上班 #Work-Life Balance #OL #在家工作 #辦公室貼士 #時間分配 #職場小貼士 #比利時 #疲勞 #加班 #美國 #差電
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Text: Kennis Wong

　　在香港上班，每天加班已屬家常便飯，不少人更會把公司電郵及系統等帶回家，人離開了公司，仍心繫工作。當「在家工作」文化興起，更加是「有開工，無收工」，難以劃分工作及休息時間，Work-Life Balance是打工仔每天反思問題，更是新一代打工仔堅守的原則。近日就有印度初創公司為對抗加班文化，電腦螢幕set定在下班前10分鐘顯示警告，以及在下班一刻自動關機！作為香港的「社畜」，你羡慕嗎？其實外國亦有不少公司甚至法例奉行這類模式，有甚麼千奇百怪方法？即睇！

 

Work-Life Balance | 印度初創公司：電腦下班一秒即熄機！強制員工收工！

 

　　臨收工才有成千上萬的工作傾巢而出，結果收唔到工？這個應該是不少打工仔日常。位於印度印多爾的一家叫Softgrid Computers的電腦公司，偏偏不讓員工加班，公司系統每天從員工一開電腦就開始計時，只要工作時間額滿，電腦會在下班10分鐘前彈出「溫馨提示」：「警告！你快要下班了，電腦系統將在10分鐘後關閉，請回家！」，讓員工仍然有10分鐘儲存好文件，準備收拾回家！

 

　　Softgrid Computers的員工表示一開始感到十分震驚，在以往的公司甚至需要請示才能下班；員工杜貝就指，作為女性，可以準時下班很重要，因為家裏仍有她需要盡的責任，此政策可幫助Work-Life Balance。

 

下一頁：德國汽車公司讓員工話事！休假可拒絕接受+自動刪除郵件

 

 

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