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04/05/2023

2023韓國福布斯名人榜出爐！宋仲基多年後再衝上Top10！BLACKPINK只得第3？邊個喺韓國最有影響力？

#打工仔
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Text: Sammy Leung

　　韓劇及Kpop的熱潮影響遍及全球，有時韓國公衆人物的一句話或一個行為，可能都吸引不少人模仿。到底誰是韓國最有影響力的公衆人物？韓國福布斯名人榜於早前已經公布，而名單是根據上一年的銷售額、媒體曝光、電視活動及專業評審選出40個最有影響力的公衆人物，當中有演員、歌手、運動員等等。即睇誰是第一位！

 

2023韓國福布斯名人榜

 

　　韓國福布斯名人榜於早前已經公布，上榜的有演員朴恩斌、運動員曹圭成、歌手IU、演員宋慧喬、女子組合NewJeans、演員安孝燮等。一齊看看Top10！

 

韓國福布斯名人榜│第10位. 永卓

 

　　在2023韓國福布斯名人榜中，Trot男歌手永卓由上年的第25位變成今年的第10名，他曾為多部韓劇《49日》、《城市獵人》唱出熱爆歌曲，而他所唱的《你為甚麼從那裏出來》都相當受歡迎。

 

 

 

韓國福布斯名人榜│第9位. 張允瀞

 

　　韓國Trot女王張允瀞是今次的第9位，她以唱韓國Trot為主，另外，她也曾主持人不少綜藝節目，於韓國的人氣十分高。

 

 

韓國福布斯名人榜│第8位. 張民好

 

　　上次第10名的張民好，今次升至第8位，他是一位韓國trot歌手，曾為韓劇《上司實習生》演唱OST。2020年，參加了《明天是Mr.Trot》獲得第6名，而張民好由「U-BES」偶像組合到「Mr.Trot」，24年的勵志故事得到很多韓國人關注。

 

 

韓國福布斯名人榜│第7位. 孫錫久

 

　　第7位的孫錫久是第一年上榜，他是一位演員，曾出演多套電視劇，包括《最完美的離婚》、《60天，指定倖存者》、《智異山》等。而在2022年因為《我的出走日記》「具氏」一角而爆紅。

 

 

韓國福布斯名人榜│第6位. 林英雄

 

　　男歌手林英雄以Trot、抒情曲風為主，今次名人榜排行第6位。31歲的林英雄深受老一輩的人喜愛，在韓國舉辦巡迴演唱會一票難求，更曾有傳他身價超過了1000億。

 

 

 

下一頁：2023韓國福布斯名人榜第1至第5位

 

 

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