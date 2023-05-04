  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

04/05/2023

移居日本新簽證│日本推2款新簽證搶人才！其中一款超低門檻，只需符合2條件！存款要幾多？指定邊間大學畢業？

#打工仔 #日本簽證 #日本 #新簽證 #人才 #門檻 #畢業 #大學 #存款 #J-Find #J-Skip #日本生活 #大學生 #申請 #高度專業人才 #專業人才
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　很多人都嚮往到不同的地方生活，大家想到哪一個地方生活？如果大家想去日本居住的話，今次就要留意日本的2種新簽證了！最近日本為吸引海外人才，所以宣布推出了「J-Find」及「J-Skip」2種新的簽證。有興趣的朋友就要把握機會了！

 

　　為吸引更多人才到日本生活，日本出入國在留管理廳在今年4月推出了2種新簽證，包括：「未來創造人材制度」（J-Find）及「特別高度人材制度」（J-Skip），先說說比較低門檻的未來創造人才制度！

 

圖片來源：Unsplash @Liam Burnett-Blue

 

日本新簽證│未來創造人材制度（J-Find）：超低門檻+適合剛畢業大學生

 

　　未來創造人材制度（J-Find）的主要對象是剛畢業的大學生，條件如下：

 

　　● 畢業於指定排名的大學

　　● 畢業後五年內

　　● 存款達200,000日圓，約$11,700港幣

 

 

　　換句話來說，即是香港大學生5年內畢業於合資格大學，包括香港大學、中文大學、香港科技大學、香港理工大學及香港城市大學，就可以試一試申請。而成功申請這種簽證的申請者最多可以在日本逗留2年，連配偶及子女都可以一齊過去，在這2年內大家可以打工或者創業，以便2年後轉為其他簽證。而配偶及子女可申請「資格外活動」，即一星期可打工不超於28小時。

 

　　所需要的文件一共有7樣：

 

1.    在留資格認定証明書交付申請書

2.    符合規定標準的照片

3.    回郵信封及郵票

4.    大學或研究生院畢業學士學位或更高學位的文件

5.    簡歷

6.    在日預期活動及時間表

7.    申請人名下銀行賬戶餘額的文件

 

　　如果大家會帶同配偶及子女，就需要交他們的護照影印本及身份關係的文件，好像是結婚證、出生證等。而這款簽證需要一年或半年更新一次。

 

　　更多詳情可以留意日本出入國在留管理廳的官方網頁

 

下一頁：睇埋特別高度人材制度（J-Skip）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #日本簽證 #日本 #新簽證 #人才 #門檻 #畢業 #大學 #存款 #J-Find #J-Skip #日本生活 #大學生 #申請 #高度專業人才 #專業人才

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk