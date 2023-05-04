移居日本新簽證│日本推2款新簽證搶人才！其中一款超低門檻，只需符合2條件！存款要幾多？指定邊間大學畢業？

很多人都嚮往到不同的地方生活，大家想到哪一個地方生活？如果大家想去日本居住的話，今次就要留意日本的2種新簽證了！最近日本為吸引海外人才，所以宣布推出了「J-Find」及「J-Skip」2種新的簽證。有興趣的朋友就要把握機會了！

為吸引更多人才到日本生活，日本出入國在留管理廳在今年4月推出了2種新簽證，包括：「未來創造人材制度」（J-Find）及「特別高度人材制度」（J-Skip），先說說比較低門檻的未來創造人才制度！

圖片來源：Unsplash @Liam Burnett-Blue

日本新簽證│未來創造人材制度（J-Find）：超低門檻+適合剛畢業大學生

未來創造人材制度（J-Find）的主要對象是剛畢業的大學生，條件如下：

● 畢業於指定排名的大學

● 畢業後五年內

● 存款達200,000日圓，約$11,700港幣

換句話來說，即是香港大學生5年內畢業於合資格大學，包括香港大學、中文大學、香港科技大學、香港理工大學及香港城市大學，就可以試一試申請。而成功申請這種簽證的申請者最多可以在日本逗留2年，連配偶及子女都可以一齊過去，在這2年內大家可以打工或者創業，以便2年後轉為其他簽證。而配偶及子女可申請「資格外活動」，即一星期可打工不超於28小時。

所需要的文件一共有7樣：

1. 在留資格認定証明書交付申請書

2. 符合規定標準的照片

3. 回郵信封及郵票

4. 大學或研究生院畢業學士學位或更高學位的文件

5. 簡歷

6. 在日預期活動及時間表

7. 申請人名下銀行賬戶餘額的文件

如果大家會帶同配偶及子女，就需要交他們的護照影印本及身份關係的文件，好像是結婚證、出生證等。而這款簽證需要一年或半年更新一次。

更多詳情可以留意日本出入國在留管理廳的官方網頁。

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