10個你可能不知的iPhone隱藏功能！內置App scan文件/ 拍兩下機背即截圖/ 刪除重複照片慳容量

iPhone 在每年 9 月中旬的上市發表會均強勢推出最新手機，其 iPhone 功能同時也推陳出新，單計去年的 iOS 16 就有超過 30 個新功能，今次為大家 best pick 10 個你可能不知道的 iPhone 隱藏功能，由刪除相簿中重複照片、用備忘錄 scan文件、換算匯率、共享「提醒事項」清單至隱藏照片都有，全部用內置 App 就可以做到， 方便超實用！



iPhone必學功能01｜自動刪除相簿中的重複照片



iPhone 的「照片」App 在更新 iOS 16 之後，增設了「重複項目」（Duplicates）的新相簿，把大家圖庫中的重複照片和影片統統集合起來。我們只要打開這個相簿，並利用當中的「合併」功能，即可自動合併重複的照片和影片，只留下最高品質的版本，剩餘的重複項目則移至「最近刪除」相簿，方便大家快速整理存有千、萬張照片的圖庫，同時也能節省手機容量。



Step 01



打開「相簿」，然後點一下「工具程式」底下的「重複項目」，便能見到全部的重複照片和影片



Step 02



只要按「合併」即可合併重複項目，然後點一下「合併 [數目] 個項目」。



iPhone必學功能02｜隱藏照片或影片



如果大家想把相簿中某些照片隱藏起來，現在於 iOS 新版本下只要利用 iPhone 相簿中的隱藏照片功能，便可以輕輕鬆鬆收起那些私密照片。一旦使用了這隱藏功能，照片會儲存在「已隱藏」相簿當中，而且需用到 iPhone 認證方式解鎖才能打開相簿，其他地方均不能檢視這些照片。



Step 01



在「照片」App 中打開你想隱藏的照片，點一下加上角的「更多」按鈕，然後在選項列表中選「隱藏」。



Step 02



隱藏的照片會移至「已隱藏」相簿當中。



下一頁︰將備忘錄上鎖＋唔使額外用APP scan文件！