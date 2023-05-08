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08/05/2023

天氣又熱又焗要開冷氣！開冷氣機前要做齊5件事！定時清洗冷氣機？開機用呢個模式最慳電耐用

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　　踏入夏天，天氣愈來愈熱，大家屋企中的風扇及冷氣機出動了嗎？冷氣一個冬天沒有開過，要確保屋企部冷氣機夠凍、夠乾淨，事前是有5件事要做的。大家今年開冷氣前一定要做這5件事，一齊趕走暑氣！

 

開冷氣2023│1. 每年使用前要進行深層清潔

 

　　因為冷氣機長時間沒有用過，機內很可能積聚了不少塵垢、細菌及霉菌。如果未清洗好冷氣機，這個時候一開，有機會在家中散播細菌，更有可能影響呼吸系統或造成皮膚敏感。所以要使用冷氣機前，一定要進行深層清潔。清潔前記得先拔掉電掣，大家可以拿出冷氣機隔塵網，並用清水清洗，然後晾乾。

 

　　把金屬片（蒸發器）上的塵埃掃走後，可以再用冷氣機清潔劑噴在上面，再按照使用冷氣機清潔劑的說明耐心等待。最後把乾身的隔塵網安裝好。完成！

（圖片來源：Rasonic）

 

開冷氣2023│2. 夏天定時清洗冷氣機

 

　　除了每年使用冷氣機前要進行深層清潔外，在多使用冷氣機的季節，都要定時清洗。消委會曾建議約每兩周清洗冷氣機隔塵網、進氣口及出風口一次。

 

　　因為這些地方都有機會積聚不少塵垢，有機會影響效能。消委會更提醒要定期安排有經驗的技師檢查、保養及維修。

 

下一頁：更多開冷氣貼士

 

 

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